Le Real se relance face à Alavés et revient à six points du Barça

Le Real Madrid a renoué avec la victoire en s’imposant, non sans difficulté, à domicile face au Deportivo Alavés (2-1), mardi, en Liga, revenant provisoirement à six longueurs du leader, le FC Barcelone.



Sous les sifflets de son public au stade Santiago Bernabéu, la formation madrilène a dû s’en remettre aux inspirations de ses attaquants, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, pour venir à bout d’une équipe basque accrocheuse, engagée dans la lutte pour le maintien.



Une semaine après son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA face au Bayern Munich, le géant espagnol, deuxième avec 73 points, n’a pas convaincu dans le jeu, mais a su préserver l’essentiel pour entretenir ses espoirs dans la course au titre.

Bousculés par le 17e du classement (33 points), les Madrilènes ont fait la différence sur une frappe lointaine de Mbappé à la 30e minute, déviée dans les filets, avant que Vinícius Júnior ne double la mise d’un tir enroulé à la 50e minute.



L’attaquant espagnol Toni Martínez, le plus menaçant côté basque et déjà proche de scorer après avoir trouvé le poteau, a réduit l’écart dans le temps additionnel (90e+3), sans empêcher le Real de mettre fin à une série de quatre matches sans victoire.

Dans cette optique, le Real réduit provisoirement l’écart à six points avec le FC Barcelone (79 points), qui doit recevoir mercredi le Celta Vigo au Camp Nou.