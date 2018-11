On connaît 12 qualifiés pour la CAN

Si l'on savait déjà que le Cameroun serait qualifié en tant que pays hôte, il reste 23 tickets à aller chercher pour faire partie du lot en juin prochain. Onze d'entre eux ont déjà été distribués. Le premier à l'avoir décroché est le surprenant Madagascar qui connaîtra sa première phase finale de la CAN. Les Malgaches sont accompagnés du Sénégal leader de ce même groupe de qualification. Des équipes plus expérimentées seront bien entendu de la partie comme la Tunisie qui disputera sa 19ème Coupe d'Afrique, l'Egypte de Mohamed Salah, sa 23ème et l'Algérie, sa 18ème. En juin prochain, on retrouvera sur les pelouses camerounaises le Nigeria, le Mali, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Guinée et l'Ouganda. Même si ce n'est pas encore fait, le Ghana est bien parti pour se qualifier tout comme l'Afrique du Sud à qui il ne manque qu'un point. Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina en revanche n'a pas d'autre choix que de gagner au Burundi pour voir le Cameroun cet été.