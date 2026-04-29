Omar Hilale rencontre les Haut-Commissaires aux droits de l'Homme et les réfugiés sur la révision de la stratégie mondiale contre le terrorisme

En sa capacité de co-facilitateur, conjointement avec son homologue de la Finlande, de la 9ème Révision de la Stratégie mondiale des Nations unies contre le terrorisme, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU à New York, Omar Hilale, a tenu des réunions de travail, à Genève, avec de hauts responsables du système onusien, dont le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme (OHCHR), Volker Türk, et le Haut-Commissaire de l’ONU pour les réfugiés (UNHCR), Barham Salih.



Ces consultations s’inscrivent dans le cadre d’un processus inclusif et transparent mené par les co-facilitateurs, et qui vise la consolidation du consensus international autour d’une réponse globale et coordonnée à la menace terroriste internationale. Il s’agit aussi d’assurer la mise en œuvre de la Stratégie, qui constitue le cadre global principal définissant l’approche mondiale de la prévention et de la lutte contre le terrorisme.



Les échanges ont permis de recueillir les contributions et recommandations du HCR et du HCDH, ainsi que des différentes parties prenantes dans le domaine de la lutte antiterroriste, en vue d’enrichir l’Outcome final qui sanctionnera la 4ème Conférence de haut-niveau des Chefs des agences de lutte contre le terrorisme des Etats membres et l’adoption de la résolution sur la 9ème Révision de la Stratégie onusienne contre le terrorisme, prévus en juillet 2026.



Les consultations ont été l’occasion également de mettre en exergue la convergence des vues quant à la nécessité de promouvoir une approche équilibrée conciliant impératifs sécuritaires et respect des droits de l’Homme, du droit international humanitaire et du droit international des réfugiés.



Lors de ces entretiens, M. Hilale a souligné l’importance d’intégrer pleinement les dimensions relatives à la protection des droits fondamentaux à la lutte contre toutes les formes de discrimination, ainsi qu’à la préservation de l’espace civique. Il a également insisté sur la centralité de la protection des populations vulnérables, y compris les réfugiés, les femmes et les enfants, dans toute stratégie efficace de lutte contre le terrorisme.



L’ambassadeur, qui s’est également entretenu avec plusieurs acteurs de la société civile internationale, a, en outre, réaffirmé l’engagement continu des co-facilitateurs à co-présider ce processus en toute transparence et inclusivité afin de parvenir au consensus par tous les Etats membres de l’ONU.



Il a, de même, souligné l’attachement constant du Maroc à promouvoir une approche holistique, fondée sur les principes de l’État de droit et sur une mobilisation conjointe des gouvernements, des agences onusiennes et de l’ensemble des composantes de la société, conformément aux orientations et recommandations de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies.



Cette mission à Genève s’inscrit dans la continuité des consultations engagées avec les Etats membres et les entités onusiennes à New York, en vue de l’élaboration d’un texte révisé qui servira de base au prochain cycle de négociations prévu au mois de mai à New York.



A travers son rôle de co-facilitateur, M. Hilale a mis en relief son engagement résolu en faveur du multilatéralisme, ainsi que sa détermination à contribuer activement aux efforts internationaux visant à prévenir et combattre le terrorisme, dans le plein respect des droits de l’Homme et des valeurs universelles.