Lancement du centre d'appel "3003" pour le signalement des actes de corruption

L'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) a annoncé le lancement du centre d'appel "3003", un nouveau service dédié au signalement des actes de corruption.



Dans un communiqué, l’Instance a indiqué que le lancement de ce numéro s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Directives Royales, ajoutant que ce service représente "une avancée significative pour renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption et les rendre plus accessibles aux citoyens" à travers un canal direct et sécurisé pour la réception des signalements, plaintes et informations relatifs aux actes de corruption.



Ce service s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie quinquennale (2025-2030) de l'Instance, qui place l'engagement citoyen, économique et social au cœur de la construction d'un système efficace de prévention et de lutte contre la corruption, le signalement étant l'un des outils les plus puissants pour déceler et traiter ces actes.



Le numéro "3003" permet à tous les citoyens et à tous les acteurs des secteurs public et privé de communiquer directement avec une équipe spécialisée qui reçoit les signalements et les plaintes, facilite leur dépôt et fournit les conseils nécessaires à leur sujet, le tout dans un cadre de professionnalisme, de confidentialité et de respect total des droits des usagers.



De même, le rôle de ce centre ne se limite pas à la réception des signalements, mais constitue également un outil stratégique d'analyse des données relatives aux schémas de corruption et à leur répartition sectorielle et territoriale en vue de permettre à l'Instance d'élaborer des approches proactives fondées sur l'identification et le suivi des risques et la proposition de solutions concrètes pour les atténuer.



Le lancement du centre d'appels "3003" constitue une invitation ouverte à tous les citoyens, aux organisations de la société civile et aux différentes parties prenantes à contribuer activement à la lutte contre la corruption, à la protection des fonds publics et à la promotion de l'intégrité, qu'ils soient victimes ou témoins de corruption. Cette initiative repose sur le principe que "la lutte contre la corruption ne relève pas de la seule responsabilité des institutions, mais constitue bien une responsabilité collective qui exige la vigilance de la société et un engagement conscient et responsable".



L'INPPLC s'engage pleinement à répondre sérieusement et de manière responsable à tous les signalements, à les traiter conformément à la loi et à garantir la protection des lanceurs d'alerte de manière à renforcer la confiance dans ce mécanisme et consolider son efficacité en tant qu'outil de lutte contre la corruption, conclut le communiqué.