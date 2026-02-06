Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie rejette le projet de loi muant l’Office national des hydrocarbures et des mines en société participative

« Muer l’Office national des hydrocarbures et des mines en société participative s’inscrit dans le grand chantier de révision des entreprises et établissements publics que Sa Majesté le Roi a considéré dans le Discours du Trône de l’an 2020 comme l’une des priorités stratégiques du pays », a relevé, de prime abord le député parlementaire Abdelkader Ettaher au nom du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants lors de la séance législative tenue le mardi 3 février 2026 à l’Hémicycle.



Le député usfpéiste a mis en avant que la transformation de cette institution en société participative pourrait s’inscrire dans le processus fort opportun et dynamique de la structuration et restructuration des entreprises publiques et être classée comme la première mise en œuvre concrète des Hautes Orientations Royales ciblant le redressement et le traitement optimal des dysfonctionnements structurels et l’amélioration effective de la gouvernance. Il a également mis l’accent sur l’impératif d’éviter toute forme d’amalgame, d’autant que cette mutation ne peut être conçue comme une forme de privatisation mais devrait se présenter comme un outil juridique et organique dédié essentiellement au redressement des établissements publics à caractère commercial tout en facilitant l’accès à ce champ d’action pour la participation du secteur privé, dans un cadre, bien évidemment, priorisant la préservation de la souveraineté stratégique de l’Etat dans ce domaine.



Dans son intervention en présence de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, le parlementaire usfpéiste Abdelkader Ettaher a indiqué que le Groupe socialiste-Opposition ittihadie a manifesté une réactivité positive et responsable à l’égard du projet de loi en question depuis sa présentation en commission, tout en présentant de nombreuses observations et en formulant des critiques ciblant l’amélioration du texte de manière à atteindre les objectifs escomptés.



Dans cette veine, le député, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, a indiqué que ce dernier a présenté dix suggestions de révision focalisées essentiellement sur la préservation de la primauté de l’Etat quant à l’élargissement du domaine des activités essentielles de la société concernée permettant d’englober la gestion des réserves minières et des mines stratégiques et « délicates » tout en procédant au traitement et au transfert des matières premières et en recyclant les déchets miniers, outre la favorisation de l’émission de bons de trésor conformément aux dispositions législatives en vigueur.



Par ailleurs, le parlementaire usfpéiste a rapporté que le Groupe d’opposition ittihadie a mis l’accent sur la nécessité de garantir la poursuite des activités de la société en question à l’intérieur du Maroc comme à l’extérieur pendant l’étape du transfert en question. Néanmoins, a-t-il regretté, l’ensemble des révisions suggérées par le Groupe d’opposition ittihadie ont été rejetées.



Concernant les ressources humaines, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie a exprimé son attachement indéfectible à la protection des droits des fonctionnaires et employés toutes catégories confondues (stagiaires, contractuels ou mis à disposition), appelant à la gestion de la conjoncture avec sagesse et esprit de responsabilité de manière à assurer la stabilité professionnelle et sociale.



Là-dessus, le Groupe d’opposition socialiste a suggéré d’introduire l’exécution de ladite loi une année après sa ratification définitive et sa publication dans le Bulletin officiel, et ce pour préserver les droits des investisseurs et usagers, et immuniser la paix sociale, tout en observant le délai ultime fixé par la loi-cadre 50-21 (5 années).



Et Abdelkader Ettaher de conclure en réitérant que les observations et suggestions du Groupe socialiste-Opposition ittihadie tendent essentiellement à alerter le gouvernement quant aux carences et ambiguïtés, mettant l’accent sur l’impératif d’une amélioration optimale de ce texte assujettie à un débat social sérieux et constant…



Rachid Meftah