OQTF pour se débarrasser de ses migrants : Un truc qui ne marche pas à tous les coups

Les limites des centres de rétention administrative (CRA)



Les CRA, censés faciliter les expulsions, peinent à remplir leur mission, poursuit le rapport. « En 2023, la durée moyenne de rétention a augmenté à 30,4 jours (contre 23 jours en 2019), mais les libérations de migrants en situation irrégulière explosent, avec 500 cas par mois en moyenne ». Le document parlementaire souligne que même une extension de la durée légale de rétention au-delà de 90 jours ne garantirait pas de meilleurs résultats, les pays d’origine jouant souvent la montre pour retarder la procédure.



Une présence constante en tête des nationalités éloignées



A rappeler qu’en 2022, les Algériens se trouvaient en deuxième position avec 1876 cas, tandis que les Marocains et les Tunisiens occupaient respectivement les 5e et 6e places avec 980 et 785 cas. Une dynamique similaire a été observée en 2021 et en 2018, où les ressortissants de ces trois pays étaient régulièrement classés parmi les nationalités les plus éloignées. L’Algérie enregistre une hausse significative de +148,8% en 2022 par rapport à l’année précédente, retrouvant ainsi son niveau de 2018. Cette augmentation est directement liée au renforcement de la coopération consulaire entre Alger et Paris.



Malgré des variations ponctuelles, la liste des dix principales nationalités concernées par les mesures d’éloignement demeure remarquablement stable sur les trois années étudiées (2018, 2021, 2022). On y retrouve des nationalités non seulement maghrébines, mais aussi albanaise, roumaine, géorgienne, soudanaise et afghane, témoignant de l’hétérogénéité des flux migratoires. En 2022, des nationalités ivoirienne et pakistanaise ont fait leur entrée dans cette liste, remplaçant la Moldavie et le Mali.



Une diplomatie migratoire conflictuelle



Mohammed Zaoui, chercheur en sciences politiques, rappelle que la coopération consulaire entre la France et les pays du Maghreb reste un point de discorde majeur. Les Etats maghrébins, notamment le Maroc et l’Algérie, persistent dans leur refus de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour de leurs ressortissants expulsés de France.



« Le Maroc insiste pour que les retours soient strictement limités à ses citoyens, rejetant la responsabilité d'accueillir des ressortissants d'autres nationalités ayant transité par son territoire. Cette position traduit une volonté de préserver sa souveraineté et de refuser le rôle de sous-traitant des politiques migratoires européennes. Rabat exige un traitement égalitaire dans ses relations avec Paris, une revendication que la France peine à accepter, oscillant entre coopération et imposition de conditions unilatérales », nous-t-il expliqué.



Les enjeux sous-jacents : pression migratoire et externalisation des frontières



La question des éloignements ne se limite pas à un simple désaccord diplomatique. Elle reflète une stratégie plus large de gestion externalisée des flux migratoires. En réduisant les quotas de visas, la France cherche à exercer une pression sur les pays maghrébins pour qu’ils acceptent davantage de retours. Cependant, cette approche punitive a ses limites. Non seulement elle fragilise les relations bilatérales, mais elle alimente également un sentiment de méfiance mutuelle et de déséquilibre.



Hassan Bentaleb