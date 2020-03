Nouvelles mesures préventives à Essaouira

Le conseil communal d'Essaouira a décidé, mardi, d'instaurer de nouvelles mesures préventives pour enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ces mesures, qui s'inscrivent dans le cadre de la mobilisation générale et globale à l'échelle nationale à laquelle ont adhéré notamment les institutions de l'Etat, interviennent dans le sillage des directives émises par les autorités compétentes et de l'approche proactive pour faire face au Covid-19 et contenir sa propagation en vue de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des citoyennes et des citoyens.

Ainsi, le président du conseil communal a décidé l'arrêt de la circulation des calèches sur l'ensemble du territoire de la commune d'Essaouira.

Cette décision, prise conformément aux lois en vigueur, est temporaire et exceptionnelle et peut être annulée en l'absence des conditions de sa mise en application.

L'exécution de cette décision a été confiée aux autorités locales, aux services de la Sûreté nationale, de la police administrative et de la commune d'Essaouira, chacun en fonction de ses prérogatives.

Par ailleurs, il a été décidé de consacrer un minibus de la commune pour assurer le transport (aller-retour) des patients atteints d'insuffisance rénale de leurs domiciles vers le siège de l'Association Sidi Magdoul pour l'aide aux malades d'insuffisance rénale afin d'effectuer leurs séances de dialyse tout au long de la semaine, selon le programme arrêté par ladite association.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'adhésion de la commune d'Essaouira au plan national mis en place pour circonscrire les effets de la pandémie du Covid-19 et intervient conformément aux attributions qui lui sont dévolues.

Elle survient aussi dans le sillage des mesures de précaution et de prévention visant à circonscrire les effets du Covid-19 et en interaction avec les recommandations et directives des autorités compétentes ayant pour but de lutter contre cette pandémie.