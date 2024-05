Notre foi en notre unité territoriale est inébranlable. Le peuple algérien paie, contre son gré, une lourde facture pour une cause qui n’est pas la sienne

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a présidé, samedi 4 mai, les travaux du 4ème Congrès provincial USFP/Zagora placé sous le thème « La justice spatiale, un prélude au développement équitable », en présence notamment de membres du Bureau politique et du président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants.



Dans une salle archicomble, sise au quartier Asrir à Zagora, Driss Lachguar a souligné que la région de Zagora et les autres provinces de la région de Draâ-Tafilalet ont besoin du soutien du centre, précisant que ce ne sont pas uniquement les régions sahariennes récupérées qui devraient bénéficier d'une attention exceptionnelle, mais aussi ces provinces résistantes face à l'occupant, et qui devraient jouir de tous les avantages dont bénéficient les habitants du Sahara, que ce soit en matière d'investissement, de taxes ou d'impôts, pour y stimuler l'activité économique.



Il a indiqué que Draâ-Tafilalet est une région de résistance et que ses habitants sont les descendants de combattants qui se sont dévoués corps et âme pour défendre cette terre, tout en mettant en avant le rôle important de ses habitants dans la lutte pour l'indépendance nationale, précisant que beaucoup d'entre eux ont versé leur sang dans le Sahara en vue de parachever l’intégrité territoriale du Royaume.



Le dirigeant ittihadi a également évoqué le combat mené par le peuple marocain sous la direction de S.M le Roi Feu Hassan II pour assurer la sécurité et la stabilité de cette région, soulignant que ce sont le mur de sécurité et les sacrifices consentis par les Forces Armées Royales sous le commandement de Sa Majesté le Roi qui ont permis de faire face aux tentatives des ennemis et de déjouer leurs manœuvres.



Driss Lachguar n’a pas manqué de mettre l’accent sur l'injustice économique subie par cette région à cause du pillage de ses ressources hydriques qui, si elles étaient conservées pour les habitants de la région, auraient non seulement servi à la consommation, mais aussi à leurs petites exploitations agricoles, ce qui aurait évité le problème de la soif auquel la population a été confrontée, tout en affirmant que sans la patience de ses habitants et leur engagement dans le projet de développement, ainsi que les efforts déployés par les élus locaux et la compétence des cadres de l’administration territoriale, cette situation aurait menacé la stabilité de la région.



En ce sens, il a appelé le gouvernement à s'intéresser à cette région et à lui permettre de bénéficier du droit au développement en s'engageant dans des projets à même de réduire le chômage des jeunes, en assurant une bonne gouvernance pour résoudre les problèmes qui entravent l'investissement et empêchent les habitants d'exploiter leurs terres agricoles, notant que la protection sociale ne se limite pas à la couverture sanitaire, mais commence par l'éducation, l'emploi, le droit à la santé et au logement.



Le Premier secrétaire s’est également dit satisfait de l’action des parlementaires du parti au sein de la Chambre des représentants, ainsi que des efforts des élus ittihadis, notamment Ahmed Chahid, président du conseil provincial, dans la défense des intérêts de la région et de ses habitants.



Par ailleurs, Driss Lachguar a évoqué la question du Sahara marocain et les acquis diplomatiques réalisés par le Royaume sous la direction de S.M le Roi Mohammed VI.

« Nous devons préserver notre unité territoriale. Notre pays, comme tout le monde le constate, a donné des leçons à nos voisins, et le peuple algérien paie, contre son gré, une lourde facture pour une cause qui n’est pas la sienne», a-t-il précisé. Et d’ajouter : « Nous ne pouvons qu'être unis et solidaires pour défendre notre pays et le développer ».



Pour sa part, le président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid, a salué la forte présence féminine lors de l’ouverture de ce congrès et a remercié le Premier secrétaire de l’USFP pour sa visite à Zagora.



Il a rappelé que, lors de la campagne électorale, les adversaires de l’USFP prétendaient qu’« il n’y a que quelques poignées de femmes et de jeunes qui soutiennent le parti, mais nous les avons battus. Lorsque nous avons perdu les élections parlementaires de 2016, certains se sont réjouis et d'autres sont partis, mais en tant qu’Ittihadis, nous nous sommes rassemblés ». Et aux élections de 2021, l’USFP a remporté les élections avec un large score, à savoir 23.000 voix.



Abderrahim Chahid n'a pas manqué de témoigner sa grande reconnaissance à tous ceux qui ont apporté leur soutien à l’USFP, ainsi qu’aux efforts consentis par les membres des collectivités territoriales. « Si nous avons aujourd'hui 133 conseillers municipaux, si nous dirigeons plusieurs communes et que nous avons de nombreux membres dans d'autres communes, soyez sûrs que nous les dirigerons également à l'avenir », a-t-il souligné d’un ton ferme.



Pour sa part, Ahmed Chahid, secrétaire régional de Drâa-Tafilalet, a affirmé que le thème du 4ème Congrès a été choisi pour mettre l’accent sur toutes les questions essentielles concernant la justice spatiale dans cette région.



« Nous ne pouvons pas nier les efforts déployés par l'Etat marocain, mais nous ne devons pas oublier que les habitants de cette région manquent de beaucoup de choses, car ils ont beaucoup souffert de la discrimination léguée par la politique coloniale », a-t-il relevé. Et de préciser : «Aujourd'hui, lorsque nous disons que la justice spatiale est un levier pour un développement équitable, c'est en soi reconnaître qu'il n'y a pas de région riche ou pauvre, mais les politiques publiques successives ont enraciné cette discrimination, alors que nous appartenons à une région qui regorge de richesses dont nous ne bénéficions pas ».



Ahmed Chahid a indiqué que le concept de justice spatiale est également lié au problème du stress hydrique, mais « ce que tout le monde devrait savoir, c'est que ce problème nous affecte depuis des années. En tant qu'habitants de ces oasis, nous savons bien comment exploiter convenablement les ressources en eau mais l'Etat doit redoubler d'efforts pour garantir l'eau d'irrigation ».



Au nom du secrétariat provincial, Mohammed Ali El Khamali a exprimé sa fierté des luttes de tous les Ittihadis dans cette province pour défendre les principes et valeurs de l’USFP, évoquant les efforts des anciens militants pour enraciner l’USFP dans cette province et défendre la démocratie et les droits de l'Homme.



Mouhcen El Ghafiri a, quant à lui, mis l’accent, au nom de la Chabiba ittihadia, sur la nécessité d’encourager les jeunes à s’engager dans la politique.



« En tant que jeunes, nous devons être derrière la direction de notre parti national dont les principes et valeurs sont transmis de génération en génération, en vue de consolider la démocratie et consacrer la justice sociale », a-t-il mis en avant. Et d’ajouter : « Parler de justice sociale, c'est donner aux jeunes l'opportunité de s’engager dans l'action politique, qui est un prélude au développement social ».



Pour sa part, Saida El Karssi, représentante de la FDT, a insisté sur le mécontentement des salariés de la politique antisociale du gouvernement. « Tous les militants de la FDT se demandent ce que le gouvernement a apporté en termes de droits et de libertés syndicales et générales, alors que le chômage touche de plus en plus de jeunes dans un contexte de rareté de postes d'emplois et d’érosion du pouvoir d'achat des salariés et des fonctionnaires à cause d’une galopante inflation».



De son côté, Mounia Barkach, représentante de l’OFI à Zagora, a affirmé que des progrès quantitatifs et qualitatifs ont été réalisés par rapport aux échéances électorales précédentes, avec une augmentation du nombre de conseillères de 7 à 37, soit une hausse de 25%, permettant ainsi à la femme d'être présente et active dans diverses instances (Parlement et conseils communaux).



Elle a exprimé la fierté des femmes ittihadies des efforts déployés par l’USFP pour promouvoir les droits des femmes au Maroc. « Nous sommes fières de tous les efforts sérieux et responsables entrepris par le parti, notamment les propositions sérieuses soumises à la commission chargée de réviser le Code de la famille, en collaboration avec les forces progressistes et modernistes », a-t-elle souligné.



Mourad Tabet