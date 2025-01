Nasser Bourita reçoit la DG de l'Agence de développement de l'UA

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, la Directrice générale de l'Agence de développement de l'Union africaine (ADUA/NEPAD), Nardos Bekele-Thomas.



A cette occasion, les deux parties ont procédé à la signature de deux accords visant le renforcement de la coopération entre le Royaume du Maroc et l’Agence de développement de l’UA.



Il s’agit d’un Accord de siège relatif à l’établissement du Bureau national ADUA-NEPAD au Royaume du Maroc et d’un Accord-cadre pour la promotion des projets de développement d’intérêt commun.



Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette cérémonie de signature, Mme Bekele-Thomas a salué l’engagement du Maroc, guidé par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de l'intégration africaine et le soutien constant du Royaume aux actions de l'Agence.



A cet égard, elle a souligné que la signature de ces deux accords vient concrétiser la vision Royale pour l’Afrique et l’engagement du Maroc envers l'Union Africaine et l'Agence de développement de l’UA.



En effet, l’Accord-cadre de coopération illustre l'appui du Maroc au développement du continent africain, a-t-elle fait observer, ajoutant que l’ADUA-NEPAD œuvrera en coordination avec le Royaume pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l’UA.