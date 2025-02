Nasser Bourita : L’action interparlementaire, un levier majeur pour une vision africaine atlantique commune

L’action interparlementaire offre un levier majeur pour élaborer et mettre en oeuvre une vision commune de l’espace africain atlantique, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



Dans une allocution lors de la réunion des présidents des Parlements des Etats africains atlantiques, lue en son nom par le directeur général des relations bilatérales et des affaires régionales, Fouad Yazough, le ministre a insisté sur l’importance de l’action parlementaire comme outil fondamental pour promouvoir une identité africaine atlantique et défendre, d’une seule voix, les intérêts stratégiques des pays de la région, afin de transformer in fine les défis en opportunités pour une prospérité partagée.



A cet égard, le ministre a expliqué que les Parlements, de par leur mission représentative, peuvent jouer un rôle fondamental au service de l'action parlementaire commune en tant que force de proposition à même de contribuer à la mise en œuvre et à l’évaluation du Processus des Etats africains de l'Atlantique (PEAA) dans sa globalité.



Il a ajouté que cette rencontre, placée sous le thème "Promouvoir un réseau parlementaire pour une Afrique atlantique stable, intégrée et prospère", est l’occasion d’amorcer un dialogue constructif et d’échanger sur les meilleurs moyens de consolider la sécurité et la stabilité de la façade atlantique africaine en vue d’en faire une région de prospérité partagée.



Cette réunion intervient aussi dans un contexte marqué par la dynamique positive enclenchée par l’Initiative Royale Atlantique, annoncée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en novembre 2023, visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, a-t-il rappelé.



Dans le même sillage, a poursuivi M. Bourita, bien que l'espace Atlantique soit riche en ressources et potentialités humaines et naturelles importantes, il reste confronté à des défis tels que le changement climatique, les menaces sécuritaires, le manque d'infrastructures et la faiblesse des investissements.



Dans ce sens, le ministre a noté que la connectivité maritime entre les pays africains de la façade atlantique demeure en deçà du niveau requis pour développer les échanges commerciaux dans cette région importante du monde.



A cet égard, il a appelé à agir de concert en vue de renforcer les lignes maritimes à même d'intensifier les flux des échanges et d'atteindre l'efficacité en termes de coûts de transport et d'adopter une approche participative visant à unifier les efforts pour développer les capacités des pays de l'espace atlantique.



M. Bourita a conclu que la façade Atlantique, marquée par une culture riche aux affluents diversifiés, une conscience collective profondément enracinée et une identité maritime de longue date, est également un creuset où se mêlent enjeux stratégiques et atouts économiques, constituant ainsi des facteurs encourageants pour transformer cet espace commun en un pôle stratégique et économique.



Cet évènement vise à favoriser le dialogue interparlementaire en Afrique atlantique pour soutenir le Processus des Etats africains atlantiques, établir les bases d’un réseau parlementaire dédié à l’Afrique atlantique et favoriser une collaboration structurée et durable entre les Etats membres, en plus de promouvoir une coordination parlementaire autour des questions d'intérêt commun.