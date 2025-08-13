Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération a organisé, samedi à Berkane, un meeting en commémoration du 72ème anniversaire du soulèvement du 17 août 1953 à Tafoughalt (province de Berkane).



Le soulèvement du 17 août 1953, intervenu après celui du 16 août 1953 à Oujda, a connu des manifestations populaires spontanées, exprimant la solidarité profonde des habitants de la région et leur engagement dans la résistance à l'oppression et au diktat des colonisateurs.



Les intervenants lors de ce meeting ont fait remarquer que le but de la célébration de ces deux glorieuses dates est de mettre en lumière les hauts faits de la lutte nationale et de faire valoir ces pages glorieuses.



Ils ont également mis l’accent sur l’importance de contribuer à la préservation de la mémoire collective du peuple marocain, notant que ces deux faits héroïques, riches en enseignements, ont surtout le mérite d'être transmis aux futures générations pour leur inculquer les valeurs du patriotisme et de la défense des intérêts de la nation.



La célébration de ces anniversaires, ont-ils souligné, constitue l’opportunité de mettre en avant l'héroïsme, le dévouement et les sacrifices des fils et filles de la région de l’Oriental pour mettre en échec les manœuvres des forces de l'occupation, ainsi que la mobilisation permanente pour la défense des valeurs sacrées, des constantes nationales et de l'intégrité territoriale du Royaume.



Les anciens combattants ont légué un héritage historique à préserver et dont il faut tirer les enseignements pour l’édification de la nation et son développement sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, ont-ils insisté.



Dans son intervention, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri a relevé que la célébration du soulèvement du 17 août 1953 à Tafoughalt est une occasion de mettre en avant l’héroïsme et les énormes sacrifices consentis par les habitants de cette région pour défendre la souveraineté nationale.



Cette commémoration, a-t-il poursuivi, est aussi une occasion pour rendre hommage aux sacrifices des héros de la résistance, qui ont fait preuve d’un sens élevé de patriotisme et d’un attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite, mettant l’accent sur l’importance de préserver la mémoire de la résistance et de l’armée de libération.



M. El Ktiri a, par ailleurs, réitéré la mobilisation permanente et continue de la Famille de la résistance derrière SM le Roi Mohammed VI dans la défense, sans concession, de l'intégrité territoriale du Royaume.



Dans cette même veine, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a mis en avant les performances de la diplomatie marocaine et les importants succès engrangés par le Royaume dans le dossier du Sahara, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Il a également rappelé l’important discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 26ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Lors de ce meeting, huit anciens résistants et membres de l’armée de libération ont reçu des hommages, en plus de la distribution d’aides financières et sociales au profit de 37 anciens résistants ou de leurs ayants droit, pour une enveloppe globale de 74.000 dirhams.



La rencontre s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Berkane, du président du Conseil provincial, d’élus, d’anciens résistants et ayants droit, de membres du Conseil local des oulémas, et d’autres personnalités.