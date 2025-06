Naïma Moutchou : Le soutien britannique au plan d’autonomie au Sahara marocain, un tournant diplomatique majeur

Le soutien du Royaume Uni au plan d’autonomie au Sahara marocain constitue “un tournant diplomatique majeur”, a souligné la vice-présidente de l’Assemblée nationale française, Naïma Moutchou sur son compte officiel X.



“Le Royaume Uni rejoint la France et les États-Unis dans le soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara. C’est un tournant diplomatique majeur : les faits s’imposent, les soutiens s’élargissent, une issue politique consensuelle se consolide”, a-t-elle affirmé.



“Comme vice-présidente du groupe d’amitié - et co-présidente du groupe d’études sur le Sahara (à l’Assemblée nationale), je me réjouis de voir progresser la recherche d’une solution durable et réaliste”, a ajouté Mme Moutchou, également porte-parole et Secrétaire nationale du parti Horizons.