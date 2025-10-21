Montréal accueille la 4ème étape du Salon "Al Omrane Expo MDM"

Le Salon itinérant "Al Omrane Expo Marocains du monde" a fait escale à Montréal après une tournée dans plusieurs villes européennes.



Organisé dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelant au renforcement des liens avec les Marocains du monde (MDM) et à leur pleine implication dans le développement économique et social du Royaume, ce salon a été marqué samedi par l'organisation d'une conférence sur le Programme d'aide directe au logement "Daam Sakane" et le rôle du Groupe Al Omrane dans la mise en œuvre de la politique publique pour la promotion de l’accès au logement.



Intervenant à cette occasion, le président du Directoire d'Al Omrane, Housni El Ghazaoui, a souligné que le Salon "Al Omrane Expo MDM" traduit la volonté du Groupe "de rapprocher nos concitoyens des politiques publiques en matière d’habitat et de développement territorial, en les informant des grands programmes structurants portés par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, notamment ceux visant à faciliter l’accès au logement".



Organisé dans plusieurs grandes villes internationales, ce salon permet de créer un lien direct avec les MDM, de leur faire découvrir l’offre immobilière du Groupe sur l’ensemble du territoire national, et de les accompagner dans leurs projets d’acquisition ou d’investissement, a-t-il ajouté, notant que cette nouvelle édition a permis de "mobiliser l’ensemble des partenaires, à savoir les établissements bancaires et l’Ordre national des notaires du Maroc, afin d’offrir aux visiteurs une expérience intégrée et fluide, leur permettant d’avoir une vision claire et complète du parcours d’acquisition ou d’investissement immobilier, dans une approche partenariale fondée sur l’information, l’accompagnement et la confiance".



M. El Ghazaoui a de même mis l’accent sur le renforcement de la présence digitale du Groupe à travers la plateforme www.alomrane.gov.ma, qui permet de consulter l’offre disponible, d’accéder aux informations utiles et d’être orienté vers les interlocuteurs compétents outre le déploiement d’actions continues de rapprochement avec les Marocains du monde.



De son côté, l'ambassadrice du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a souligné que le Royaume a entrepris, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une refonte profonde de sa politique de l'habitat, ajoutant que le Programme d'aide directe au logement constitue une réforme majeure qui marque un tournant décisif dans la promotion d'un habitat digne, accessible et durable.



Ce programme a pour vocation de faciliter l'accès à la propriété pour les ménages à revenu limité ou moyen, de stimuler l'investissement et de renforcer la justice sociale et spatiale à travers un aménagement équilibré du territoire, a relevé la diplomate dans une allocution lue en son nom par le conseiller économique à l'ambassade du Maroc au Canada, Mourad Benbrahim.



Le Groupe Al Omrane occupe une place importante dans le développement territorial du Maroc, a souligné Mme Otmani, ajoutant que le Groupe, opérateur public de référence, "agit en tant que catalyseur de progrès social et urbain en construisant, aménageant et réhabilitant des espaces de vie adaptés aux besoins des citoyens".



S'agissant du Salon "Al Omrane Expo MDM", elle a affirmé que cet évènement illustre pleinement le lien indéfectible entre le Maroc et sa diaspora et offre aux Marocains résidant à l'étranger l'occasion de s'informer des réformes engagées et des opportunités d'investissement au Maroc dans le secteur de l'immobilier.



Il renforce aussi le rôle des MDM en tant que partenaires à part entière dans le développement du pays, en valorisant leur contribution à l'innovation, à l'économie et au rayonnement national, a-t-elle ajouté.

Après Bruxelles, Madrid, Amsterdam et Montréal, la tournée internationale "Al Omrane Expo – MDM 2025" se clôturera à Turin.