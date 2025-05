Mohamed Ouahbi: La victoire est amplement méritée

L'entraîneur de l'équipe nationale de football U20, Mohamed Ouahbi, a affirmé, jeudi soir au Caire, que la victoire contre le Kenya, pour le compte de la 1ère journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des nations (CAN Egypte-2025), est "amplement méritée" vu la bonne prestation de ses joueurs.



S'exprimant en conférence de presse d'après-match, Ouahbi s'est félicité de la performance des Lionceaux de l'Atlas dans ce match, ainsi que de leur supériorité en termes de possession et de tirs cadrés.

Il a ainsi souligné l'importance de cette victoire pour entamer cette compétition continentale du bon pied, saluant l'esprit d'équipe des joueurs.



Seule ombre au tableau, a-t-il ajouté, les blessures d'Abdelhamid Aït Boudlal et Yassir Zibari, auteur d'un doublé lors de cette rencontre.



Pour ce qui est de l'équipe du Kenya, le sélectionneur national a indiqué qu'il a été surpris par son niveau, notant qu'il s'agit d'une équipe organisée et disciplinée tactiquement, comptant de bons joueurs dans ses rangs.



Commentant le rayonnement du football marocain, Ouahbi a relevé que sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s'est engagé depuis plusieurs années dans le chantier de développement du ballon rond national.



Mettant en relief les efforts de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), sous la présidence de Fouzi Lekjaa, il a noté que tous les moyens ont été mis à disposition pour honorer le football national dans les différentes compétitions, se félicitant des réalisations en termes d'infrastructures et du travail de base dans les académies et les clubs, ce qui augure un avenir radieux pour le ballon rond marocain.



Soulignant que l'Académie Mohammed VI de football, modèle de référence en matière de formation footballistique, alimente les différentes sélections nationales en joueurs talentueux, il a également mis en exergue le rôle des clubs marocains dans la formation des joueurs.