Mise en place à Safi d’un numéro de téléphone dédié au soutien psychologique

L’entreprise "Energie Création", active à Benguérir, a réussi la conception du prototype d’un passage de désinfection avec l’utilisation de matériaux locaux et ce, dans le cadre de sa contribution aux efforts déployés sur les plans provincial et national en vue de circonscrire la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ce passage de désinfection se distingue par ses caractéristiques techniques de haut niveau et son fonctionnement automatisé, au point que les matériaux utilisés dans sa fabrication ne conservent pas le virus après l’opération de désinfection globale de la personne.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable de l’entreprise, El Madani Bentaleb, a affirmé que ce produit renferme de nombreuses caractéristiques qui le distinguent car, a-t-il dit, il a été fabriqué sur la base de matériaux locaux sans avoir besoin de faire appel à du matériel importé, en plus de son fonctionnement de manière automatique et de sa destruction du virus après l’opération de désinfection.

Il a ajouté que la conception de ce passage de désinfection, en coopération avec la société Joker Consulting, s’inscrit dans le cadre de l’adhésion du tissu entrepreneurial au niveau de la province de Rehamna aux efforts soutenus consentis pour la lutte contre le Covid-19 et de la mobilisation de toutes les compétences, notamment scientifiques, pour l’éradication de la pandémie. Et de poursuivre que l'entreprise oeuvrera, dans un proche avenir, à développer ce produit pour le rendre respectueux de l'environnement à travers l’adoption du mode de fonctionnement à l'énergie solaire, en tant que l’une des sources les plus importantes des énergies renouvelables, outre sa contribution qualitative à la réduction des taux de pollution.

Il a, en outre, annoncé que sa société attend l’obtention de la certification qualité de la part des autorités compétentes, afin de démarrer la production, notant qu'une partie des revenus de la vente de ces appareils après leur fabrication sera destinée au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19.

A travers cette initiative qualitative, cette entreprise vise la désinfection des personnes qui fréquentent les administrations publiques et privées ainsi que les établissements hospitaliers de la ville de Benguérir, et des individus qui sont obligés de se déplacer durant l’état d’urgence sanitaire pour se rendre au travail, l’achat des produits de première nécessité ou bénéficier des soins et ce, afin de prévenir les risques d'infection par le nouveau coronavirus.