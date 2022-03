Mise en échec de plusieurs tentatives d'immigration clandestine

Les autorités locales et les services de sécurité de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ont mis en échec dernièrement plusieurs tentatives d'immigration clandestine.



Ainsi, une tentative de départ vers les îles Canaries a été mise en échec, samedi matin, dans la zone dite "Farma Sghira" dans la province de Laâyoune, permettant la saisie d'une embarcation pneumatique, d’une motogodille et de 10 fûts d’essence. L'opération a aussi permis d'interpeller 54 subsahariens candidats à l'immigration clandestine.



D’autres tentatives ont été mises en échec vendredi et samedi dans la ville de Laâyoune et qui se sont soldées par l’arrestation de 106 candidats à l’immigration clandestine, alors qu’ils étaient en train de guetter le moment propice pour prendre le large vers les Iles Canaries.



Dans la province de Tarfaya, les services de sécurité ont interpelé 76 subsahariens suite à l’avortement de trois tentatives d’immigration clandestine au niveau des localités Naila, Tah et Daoura.



Ces opérations ont permis la saisie de deux embarcations pneumatiques, une motogodille et neuf bidons d'essence de 25 litres chacun.



Il est à signaler que la mer a rejeté deux cadavres de candidats à l'immigration clandestine après le chavirement d'une embarcation.



Les services de sécurité ont intensifié récemment les opérations de contrôle des tentatives d’immigration irrégulière dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ayant permis plusieurs arrestations et sauvetages d'embarcations en pleine mer.