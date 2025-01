Mise en échec d’un plan terroriste en phase de préparation pour l’exécution d’attentats à l’explosif

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a mis en échec aux premières heures de dimanche, un plan terroriste imminent qui était en phase de préparation pour l’exécution d’attentats à l’explosif.



Les opérations d’intervention menées par les éléments de la force spéciale de la DGST, en coordination avec les commissaires et les officiers du BCIJ et en collaboration sur le terrain avec les éléments de la brigade aérienne et du Centre Judiciaire de la Gendarmerie Royale, ont abouti à l’interpellation de quatre éléments extrémistes, dont trois frères, affiliés à l’organisation terroriste Daech”, âgés de 26, 29, 31 et 35 ans, qui s’activaient dans la région de Had Soualem dans la province de Berrechid, indique un communiqué du BCIJ.



Cette opération sécuritaire a été menée au niveau de deux endroits différents, à savoir deux maisons situées dans les lotissements Al Omrane et Al Amal au quartier Al Wahda dans la région de Had Soualem, avec la participation de techniciens de détection d’explosifs, d'éléments de la brigade cynotechnique qui comprend des chiens dressés spécialisés dans la détection d’explosifs et d'engins explosifs, ainsi que d'un hélicoptère de la Gendarmerie Royale qui a ratissé les zones d'intervention, avec à son bord des tireurs d’élite de la force spéciale de la DGST.



Les perquisitions effectuées dans les lieux d’intervention ont permis de saisir des armes blanches de tailles différentes, plusieurs flacons contenant des liquides et des poudres chimiques, des sacs contenant de grandes quantités d’engrais chimiques, du soufre, de la poudre de charbon et des sels et substances suspectes, ainsi que des câbles électriques, des outillages de soudure et des rubans adhésifs pouvant être utilisés dans la préparation et la fabrication d’explosifs et qui ont été mis à la disposition des experts de la police scientifique et technique pour être soumis aux expertises techniques nécessaires.



Les investigations des services de renseignements concernant cette affaire ont débuté depuis quelque temps après que les services de la DGST aient détecté une vidéo dans laquelle les individus interpellés prêtaient "allégeance et fidélité" à l'organisation terroriste "Daech", tout en s'engageant à commettre des actes terroristes imminents.



Les procédures de recherches et de géolocalisation ont révélé que les suspects se sont rendus, en une seule journée, à quatre magasins de droguerie dans la région de Had Soualem, où ils ont pu acquérir des produits chimiques utilisés dans la fabrication d'explosifs. Ils ont par la suite procédé à leur stockage au domicile de l'un d'eux et à leur préparation pour mener des opérations expérimentales pour la fabrication d'engins explosifs.



Les mêmes enquêtes et investigations ont révélé que deux des frères interpellés ont effectué des visites de reconnaissance à des endroits séparés et à des moments différents, au cours desquelles ils ont documenté avec des photos et des enregistrements vidéo plusieurs cibles potentielles pour leurs plans terroristes.



Les informations des services de renseignements, corroborées par les procédures d’investigation, indiquent que les suspects avaient l'intention de perpétrer des opérations subversives à l'aide de matières explosives, avant de rejoindre les camps de l'organisation "Daech" dans la région du Sahel.



Les quatre mis en cause interpellés ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du Parquet en charge des affaires de terrorisme afin d’élucider toutes les éventuelles ramifications de cette cellule avec les organisations terroristes régionales et internationales, et d'identifier et interpeler tous les éléments de cette cellule terroriste.