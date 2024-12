Mise à jour de la Botola: Trois belles affiches au menu

Trois matches comptant pour la mise à jour (13ème journée) de la Botola Pro D1 de football auront lieu ce jeudi. Des rencontres qui s’annoncent de bonne facture et qui ont été reportées en raison des coupes africaines interclubs.



Ainsi, le bal sera ouvert à partir de 16 heures au stade municipal de Berkane par la confrontation qui mettra aux prises la RSB, leader, et le CODM mal jusqu’ici à la cour des grands. Sur le papier, les Berkanis, auteurs d’un petit chelem au terme de la phase aller du groupe B de la Coupe de la CAF, partiront avec les faveurs des pronostics mais ils doivent se méfier de l’adversaire meknassi pas prêt à lâcher du lest sous la houlette de son nouvel entraîneur, Abdellatif Jrindou.



Le match au sommet de cette journée opposera à 18 heures au stade municipal de Kénitra l’ASFAR au Wydad. Un classique de la Botola qui tombe à pic, au moment où la machine des deux protagonistes tourne à plein régime. Une opposition qui devrait se jouer sur des petits détails, avec tout de même l’avantage de la pelouse qui plaiderait légèrement en faveur des Militaires.



A 20 heures au stade Larbi Zaouli à Casablanca, un Raja mal en point affrontera l’UTS, club peinard du milieu du tableau. Le bureau dirigeant du Raja qui n’arrive pas à limoger le coach portugais Ricardo Sa Pinto, en raison de la somme mirobolante de la clause de résiliation, vient de désigner au poste d’entraîneur-adjoint Hafid Abdessadek dans l’espoir de limiter la casse. En attendant fin janvier, puisqu’après cette date, le Raja pourra remercier Sa Pinto tout en soulageant sa trésorerie de seulement deux mois de salaire.



Sauf que d’ici là, le Raja doit composer avec ce tandem et les joueurs sont tenus de montrer un nouveau visage, un football permettant au club de rester vivant en Ligue des champions et en course en Botola. Et cela commence dès ce soir face à une formation tourouguie outillée pour s’en tirer à bon compte.



T.R