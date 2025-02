Merzouga, une toile reflétant le rayonnement du tourisme national

Un melting-pot de différentes nationalités en quête d’une autre notion du temps et de l’espace emprunte ces jours la route Errachidia-Erfoud-Rissani qui serpente les massifs du Haut-Atlas et les vallées verdoyantes parsemées de villages en pisé et de kasbahs historiques

La haute saison touristique à Merzouga vient à peine de commencer que des touristes de tout bord déferlent déjà à flots sur ce petit coin de paradis qui n’est pas à court d’arguments pour attirer les passionnés des grands espaces.Un melting-pot de différentes nationalités en quête d’une autre notion du temps et de l’espace emprunte ces jours la route Errachidia-Erfoud-Rissani qui serpente les massifs du Haut-Atlas et les vallées verdoyantes parsemées de villages en pisé et de kasbahs historiques.Au guidon de grosses cylindrées ou à bord de bus de transport touristique et de véhicules tout-terrain, des touristes en quête de dépaysement et de communion avec la nature ne manquent guère de savourer, le temps d’escales hautement recommandés, la magnificence des paysages oasiens féeriques, avant d’arriver à Merzouga et admirer ses somptueuses dunes de sable doré aux allures de cartes postales appelées des «Erg», dont le fameux Erg Chebbi qui a servi de décor pour des superproductions mondiales comme Lawrence d’Arabie, la Momie ou encore le Légionnaire.Pour Yang, une touriste chinoise venue de Shanghai dans le cadre d’un voyage organisé, "le visiteur à Merzouga a du mal à croire qu’il est bel et bien en plein cœur du Sahara". Et pour cause, ces lacs aux eaux cristallines qui ont surgi aux pieds des dunes après les pluies salvatrices qui se sont abattues sur la région en septembre et octobre derniers.La touriste chinoise qui s’apprêtait à aller dans une excursion à dos de dromadaire s’est dite “éblouie” par les étendues sahariennes qui invitent à la contemplation, la renaissance de l’esprit, la sérénité, la reviviscence mais aussi aux aventures et aux sensations extrêmes.En période hivernale, les températures sont plus clémentes à Merzouga. Le mercure remonte au fur et à mesure jusqu’à vingt-deux degrés, ce qui permet aux visiteurs de pratiquer une panoplie d’activités entre trekking, sandbording, parapente, randonnées à dos de chameaux et circuits en véhicules tout-terrain.A ce titre, les professionnels et opérateurs des établissements touristiques nourrissent de grands espoirs pour une affluence beaucoup plus importante en cette période de l'année à l’image de Hassan Aghdaoui, responsable de réservations dans un hôtel 4 étoiles à Merzouga qui a fait état d’une forte affluence touristique durant cette période de l’année avec des taux d'occupation qui s’élèvent à 90%."En cette période de l’année, nous constatons une hausse remarquable du nombre de touristes notamment chinois qui profitent des vacances du Nouvel An chinois pour programmer leurs vacances à l’étranger", explique-t-il.M. Aghdaoui n’a pas manqué de mettre en avant les efforts consentis pour le renforcement de la connectivité aérienne du Royaume, citant à titre d’exemple la ligne directe Pékin-Casablanca dont la reprise a d’ores et déjà donné un coup de pouce majeur au tourisme national.Dans ce sens, le président du Conseil provincial du tourisme d’Errachidia, Sadok Abdedaim, a fait savoir que Merzouga connaît une affluence importante durant notamment les mois de février, mars et avril, précisant que plus de 140.000 touristes ont déjà visité Merzouga en janvier dernier.Il a, par ailleurs, plaidé en faveur de la diversification des offres innovantes et durables et de l’intensification des activités d’animation touristique au niveau de cette destination afin d’inciter les touristes à y prolonger leur séjour.Le responsable a de même insisté sur l’importance des campagnes de promotion et de marketing touristique destinées aux marchés internationaux afin de renforcer l’attractivité de la destination Merzouga en tant que pôle touristique national et international.Merzouga est aussi un éden pour les amateurs des aventures et des sports extrêmes en quête de sensations fortes, de liberté et de plaisir automobile.Sur la route qui mène vers les étendues de Merzouga, une centaine d’automobilistes principalement de nationalité française effectuent les derniers réglages avant de se lancer dans une course de véhicules deux roues motrices.Approchée par la MAP, la responsable de cette compétition explique qu’il s’agit du Rallye bab el Raid dont l’édition 2025 se tient du 1er au 12 février en France, en Espagne et au Maroc, notant que cette compétition qui compte 131 équipages propose un concept unique mêlant navigation au roadbook, défis funs et ludiques et esprit de solidarité."Les participants ont été conquis par la beauté et la diversité des paysages du Maroc, ce pays extrêmement accueillant", a-t-elle fait valoir avant d’assister aux départs des concurrents.Si Merzouga s’est taillé une place de choix sur l’échiquier du tourisme national et international, d’aucuns estiment que cette destination dispose d’un potentiel encore inexploité, d’où l’importance du renforcement des campagnes de communication et de marketing ciblées, des initiatives de sensibilisation et de formation des professionnels du secteur en sus de la participation active aux salons et événements internationaux à vocation économique et touristique.