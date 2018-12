Mercato hivernal animé chez les cadors européens ?

La course à l'armement en vue de la reprise de la Ligue des champions en février va-t-elle déboucher sur des transferts retentissants chez les cadors d'Espagne, d'Angleterre, de France, d'Italie et d'Allemagne? Tour d'Europe à quelques jours de l'ouverture du mercato.

Triple tenant du titre de la C1, le Real Madrid a pratiquement bouclé l'arrivée de l'Argentin Exequiel Palacios, jeune milieu de River Plate, selon la presse espagnole qui évoque aussi un intérêt pour le milieu Brahim Díaz, bientôt en fin de contrat à Manchester City.

Le Barça va-t-il attirer le milieu du Paris SG Adrien Rabiot, en conflit avec son club formateur? "Nous ne pouvons rien confirmer", évacue le club catalan. C'est surtout sa défense centrale qui a besoin de renfort, orpheline de Thomas Vermaelen et Samuel Umtiti, blessés. L'arrivée en prêt du Colombien Jeison Murillo (Valence) est déjà officialisée, et le nom du Danois Andreas Christensen (Chelsea) revient avec insistance.

A Manchester United, le licenciement de José Mourinho, en froid avec Paul Pogba, Anthony Martial ou encore Alexis Sanchez, change la donne. Les dirigeants mancuniens devraient dans tous les cas allouer 50 millions de livres pour les emplettes d'hiver, selon la presse.

Chez le voisin City, la piste du Lyonnais Houssem Aouar est évoquée comme doublure de Fernandinho dans un premier temps, comme successeur du milieu défensif à plus long terme.

A Arsenal, la relation entre le coach Unai Emery et le milieu allemand Mesut Özil, souvent en tribune, semble rompue. L'Italie (Inter Milan?) pourrait l'attirer mais son salaire, l'un des plus élevés de Premier League, est un frein.

Du côté de Chelsea, du mouvement est attendu en attaque, où un départ d'Alvaro Morata est envisagé. Les "Blues" s'intéressent à Callum Wilson (Bournemouth), récemment récompensé par une première sélection avec les "Three Lions".

La marge de manoeuvre sera limitée pour le Paris SG, sous le coup d'une enquête de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier. Mais il faudra peut-être trouver un remplaçant à Adrien Rabiot, sur le départ après avoir refusé de prolonger son contrat et le PSG cherche toujours à recruter une "sentinelle" devant la défense. Le très convoité Frenkie de Jong, de l'Ajax Amsterdam, est pisté.

En difficulté, Marseille pourrait chercher à se renforcer au poste d'arrière gauche. Souvent remplaçant à Liverpool, l'Espagnol Alberto Moreno a le profil, mais le Séville FC, son ancien club, est aussi sur le coup.

Mais le plus actif sera certainement Monaco, avant-dernier de Ligue 1 dont le vice-président Vadim Vasilyev veut se renforcer "fortement" et pense avoir "besoin de plus" de trois joueurs. Laurent Koscielny (Arsenal), Gary Cahill et Cesc Fabregas (Chelsea) sont ciblés selon la presse française.

Les clubs les plus actifs devraient être ceux qui sont le plus en difficulté. Ainsi, l'AS Rome pourrait bouger en attaque. Un prêt de Patrik Schick est envisagé et, pour le remplacer, les noms de Michy Batshuayi (Chelsea, en prêt à Valence), Dawid Kownacki (Sampdoria) ou Luis Muriel circulent.

Pour renforcer son milieu, l'AC Milan pense aussi à Fabregas, qui joue peu à Chelsea. L'Inter continue à rêver de Luka Modric mais un tel transfert en hiver semble tout à fait improbable. La Juventus Turin garde un oeil sur les dossiers Matthijs De Ligt (Ajax), Pogba et Rabiot, là encore plutôt pour l'été.

Tous lorgnent sur des jeunes talents - Nicolo Barella (Cagliari), Sandro Tonali (Brescia/Serie B), Christian Kouamé (Genoa) - mais ils coûtent cher. Krzysztof Piatek, le buteur polonais du Genoa, révélation du début de saison, est aussi très convoité mais sera difficile à recruter dès cet hiver.

En annonçant que les caisses du club étaient pleines et qu'il envisageait un grand chambardement de l'effectif dès la saison prochaine, le président du Bayern Munich Uli Hoeness a ouvert la boîte à rumeurs.

La presse évoque un possible transfert du champion du monde français Lucas Hernández (Atlético Madrid) chez les Bavarois, prêts à activer sa clause libératoire de 80 millions d'euros. "Si nous pensons que nous pouvons renforcer l'équipe, nous le ferons", répond l'entraîneur Niko Kovac.

Le Français Benjamin Pavard et l'avant-centre de la "Mannschaft" Timo Werner sont également dans le viseur. Mais le premier a promis de finir la saison à Stuttart et l'attaquant de Leipzig a dit que "le temps ne pressait pas".