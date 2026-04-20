Meknès : Le 18ème SIAM se clôture sur un franc succès

La 18ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), organisée du 20 au 28 avril, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'est clôturée sur un franc succès, marquée par une affluence record de plus de 1,13 million de visiteurs et une participation internationale soutenue.



Placé cette année sous le thème "Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire", le SIAM, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, a connu la participation de 76 pays, avec le Portugal en tant qu'invité d'honneur.



Au total, près de 1.590 exposants ont pris part à cette 18ème édition, dont 360 exposants étrangers et 538 coopératives, illustrant la vitalité du tissu agricole national et l'intérêt croissant des acteurs internationaux pour ce rendez-vous d'envergure, rapporte la MAP.



Durant neuf jours, le Salon a constitué une plateforme privilégiée d'échanges et de rencontres professionnelles, marquée par l'organisation de conférences, de tables rondes et de rencontres B2B portant sur les grands enjeux du secteur, notamment la durabilité, l'innovation, la digitalisation, ainsi que l'adaptation aux changements climatiques.



La présence du Portugal en tant qu'invité d'honneur a, par ailleurs, contribué à enrichir les débats et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la recherche agricole, de l'innovation et de la sécurité alimentaire.



Cette édition a également connu une forte participation institutionnelle et ministérielle, ainsi que la présence de nombreux experts et professionnels, venus partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques, à même de contribuer à nourrir la réflexion collective autour de l'avenir des filières agricoles.



Au terme de cette édition, le SIAM confirme son statut de plateforme nationale, africaine et internationale de référence, au service du développement des filières agricoles, de la valorisation des produits du terroir et du renforcement de la souveraineté alimentaire du Royaume.