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Ciment : les ventes augmentent de 2,5% en mars 2026

Jeudi 30 Avril 2026

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Ciment : les ventes augmentent de 2,5% en mars 2026
Les livraisons de ciment, principal baromètre de l'activité du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), se sont améliorées de 2,5% à fin mars 2026, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

"Après une évolution négative au cours des mois de janvier et de février 2026, sous l’effet conjugué des précipitations exceptionnelles enregistrées au cours de ces deux mois et du déroulement du mois de Ramadan du 19 février au 19 mars 2026, les ventes de ciment, principal baromètre de l’activité de construction, ont renoué avec la croissance en mars 2026, enregistrant une augmentation de 2,5%, après un recul de 12,8% un an plus tôt", indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.
Au terme du premier trimestre 2026, les ventes de ciment se sont repliées de 10,9%, après une hausse de 4,5% l’année dernière.

Ladite note rappelle aussi que la croissance de la valeur ajoutée du secteur du BTP s’est consolidée en 2025, avec une performance en moyenne de +5,9%, après une hausse de 4,9% un an auparavant.
Cette dynamique recouvre une croissance de 6,3% au premier trimestre, de 6,7% au deuxième trimestre, de 5,6% au troisième trimestre et de 4,9% au quatrième trimestre 2025.

Libé

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Tags : Ciment, mars 2026, ventes

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