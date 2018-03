"Meilleurs employeurs au Maroc" dévoile les lauréats de l’édition 2018

Les lauréats du programme "Meilleurs employeurs au Maroc 2018" ont été dévoilés récemment à Casablanca, lors d'une soirée de gala qui a réuni une brochette de sociétés marocaines et multinationales opérant dans le Royaume.

Initié par l'Institut américain Best Companies Group, ce programme, qui rend hommage aux entreprises qui offrent le meilleur environnement de travail, a connu cette année la participation d'un plus grand nombre de sociétés qui se distinguent par la mise en place de pratiques innovantes et avant-gardistes en matière d'engagement des collaborateurs, rapporte la MAP. Ainsi, le premier prix de la catégorie "grande entreprise" a été décerné à Resolution Call, une filiale d'un groupe français leader du marché des télécommunications et accès à Internet.

Téléperformance Maroc, déclarée deuxième meilleur employeur au Maroc pour cette édition, est un leader mondial dans l’expérience client omni canal. L’entreprise se démarque par l’excellence de son milieu de travail et offre des conditions de travail très favorables pour un épanouissement professionnel en favorisant son capital humain.

Webhelp Maroc, leader dans les métiers de la gestion de la relation client externalisée avec plus de 9000 collaborateurs, s'est hissée cette année à la troisième position.

Quant à Comdata Group, quatrième meilleur employeur au Maroc, c'est un leader des services externalisés de centres d’appels et de la relation client. Nestlé, entreprise opérant dans le domaine de l’agroalimentaire, est classée cinquième meilleur employeur au Maroc. Dans la catégorie "Petites et moyennes entreprises" (PME), le premier prix a été remis à Vivo Energy, société de référence pour les lubrifiants, le stockage et la distribution de carburant.

La deuxième position a été attribuée au spécialiste marocain du paiement électronique HPS.

Promamec, troisième meilleur employeur au Maroc, est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux et paramédicaux.

Le quatrième prix a été décerné à Hilti Maroc, leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits hautes-performances à forte valeur ajoutée.

Le cinquième prix a été remis à Arval, une entreprise spécialisée dans les véhicules de location longue durée.

Le sixième prix a été décerné à Masen, société marocaine de droit privé à capitaux publics et acteur clé du secteur des énergies renouvelables.

Le septième prix de cette catégorie a été remis à la filiale du groupe Banque populaire, Chaabi LLD, qui opère dans le secteur de la location longue durée automobiles et motos.

Roche, filiale du groupe pharmaceutique suisse F. Hoffman, est huitième meilleur employeur de la catégorie PME.

L’entreprise Nomac, qui œuvre dans l’exploitation et la maintenance des centrales électriques, s’est hissée à la neuvième position.

Dans une déclaration à la presse au terme de cette cérémonie, Karim Idrissi, directeur du programme, a expliqué que la notion du bonheur au travail a un impact direct sur les performances des organisations.

"Nous avons besoin que les collaborateurs s’engagent afin de faire la différence. C’est une histoire de cœur !", a-t-il souligné.

Le classement du programme des meilleurs employeurs au Maroc est déterminé sur la base d'une étude menée auprès des entreprises candidates du Maroc, toutes tailles et tous secteurs confondus.

Pour chaque entreprise participante, un échantillon des collaborateurs est invité à répondre à un questionnaire concernant leur perception des conditions de travail, la culture de l'entreprise, la gestion RH, l'évolution professionnelle, la rémunération et la reconnaissance professionnelle. Cette enquête est complétée par une évaluation de la DRH sur les différentes pratiques en matière de gestion du capital humain au sein de l'entreprise.