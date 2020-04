Médecins et pharmaciens se donnent la main

Le conseil national de l'Ordre des médecins et le conseil national de l’Ordre des pharmaciens ont décidé d’adopter une proposition visant à ce que les médecins appliquent la consultation médicale à distance en concertation avec les pharmaciens, notamment en ce qui concerne les cas médicaux qui exigent cela durant cette conjoncture exceptionnelle.

Selon un communiqué conjoint, les deux conseils d’Ordre ont souligné que cette décision a été prise parce que les citoyens trouvent des difficultés à se déplacer à cause de l’application du confinement sanitaire, affirmant que les secteurs médical et pharmaceutique s’engagent aux efforts nationaux pour faire face à cette crise sanitaire.

Ils ont également mis l’accent sur la volonté des médecins et des pharmaciens de veiller à fournir d’une façon permanente des services médicaux de qualité.

Les deux conseils d’Ordre ont également salué les efforts consentis par l’ensemble du corps médical pour lutter contre le Covid-19, ainsi que les citoyens qui apportent un soutien à ce corps.

Il y a lieu de signaler que ce communiqué a été signé par le président du conseil de l’Ordre des médecins, le docteur Boubakri Mohamadine et par le président du conseil de l’Ordre des pharmaciens, le docteur Hamza Guedira.