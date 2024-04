Matteo Berrettini remporte la 38ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis

L’Italien Matteo Berrettini a remporté, dimanche, la 38ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis, disputée du 31 mars au 7 avril sur les courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA).

L’Italien (135è mondial) a battu, en finale, le tenant du titre de la 37ème édition, l’Espagnol Roberto Carballés Baena en deux sets (7-5, 6-2).

Après un premier set très disputé entre les deux joueurs, Matteo Berrettini a fait cavalier seul dans la deuxième manche.



C’est le huitième titre ATP de ce tennisman italien âgé de 27 ans, qui faisait partie du Top 10 mondial en 2022, le meilleur classement de son parcours professionnel, qui a débuté en 2015.

Sur son parcours vers le sacre, Matteo Berrettini a battu en 16ème de finale le Kazakh Alexander Shevchenko (6-2, 6-1), l’Espagnol Jaume Munar en 8ème de finale (6-4, 4-6, 6-3), son compatriote Lorenzo Sonego en quarts de finale (6-3, 7-6), et l’Argentin Mariano Navone en demi-finale (6-7, 6-3, 6-2).



A l’issue de cette finale, Matteo Berrettini a souligné que le premier set était difficile et très disputé, à l’opposé de la deuxième manche, reconnaissant la difficulté de jouer contre Roberto Carballés Baena, un joueur chevronné et très coriace.



De son côté, Roberto Carballés Baena a souligné qu’il n’était pas content de son rendement lors de cette rencontre d’autant plus qu’il revient de blessure.

Le directeur du tournoi Hicham Arazi a, pour sa part, remercié le public venu nombreux assister à cette finale, relevant que la 38ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis a offert au public, durant une semaine, des matches de très haut niveau avec des échanges intenses sur terre battue.



La cérémonie de remise des prix a été marquée par la présence notamment, du président de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT), Fayçal Laraïchi, du directeur des sports au ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports -Département des sports, Abderrazak El Akkari, du secrétaire général de la wilaya de la région Marrakech-Safi, des membres du comité directeur de la FRMT, d’élus ainsi que d'autres personnalités.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et organisé par la FRMT, le Grand Prix Hassan II, qui se joue depuis 2016 sur les courts du RTCMA, constitue un véritable rassemblement des superstars du tennis mondial, offrant une expérience inoubliable aux fans avides d’assister aux échanges les plus intenses sur terre battue.