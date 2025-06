Mondial des clubs. Le PSG poursuit sur sa lancée de champion d'Europe

En étrillant l'Atlético Madrid dimanche (4-0) à Los Angeles, le Paris SG a envoyé un message aux autres favoris du Mondial des clubs: le champion d'Europe poursuit sur sa lancée avec l'objectif bien affirmé de conquérir le monde.



Le 5-0 infligé à l'Inter Milan il y a deux semaines en finale de la Ligue des champions à Munich avait marqué les esprits, et le match de dimanche a confirmé que le PSG ne faisait pas de quartiers.



"Nous, on défend notre titre de champion d'Europe ici, il faut continuer sur la même lancée", a exhorté le capitaine Marquinhos, radieux depuis le 31 mai, et ambitieux: "On a gagné la C1 mais la vie continue, les compétitions continuent, la motivation c'est toujours la même, la faim c'est toujours la même".



Marquer quatre buts à l'Atlético Madrid est en soi une prouesse, tant la formation de Diego Simeone est bâtie sur la rigueur défensive et l'énergie mise dans les duels. Et le PSG le savait mieux que quiconque, lui qui avait dû s'incliner sur le fil le 6 novembre dernier en phase de poules de la Ligue des champions, malgré une grosse domination (2-1).



Dimanche dans un Rose Bowl stadium quasi plein et sous une chaleur écrasante, les Parisiens ont montré le chemin parcouru depuis l'automne et se sont vengés avec la manière. Ils ont d'emblée monopolisé le ballon grâce à leur supériorité technique, notamment celle des étincelants milieux de terrain Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Le premier et le troisième ont même été buteurs, démontrant à nouveau leur polyvalence.



"On a su marquer vite dans le match, ça nous a mis à l'aise", a raconté Senny Mayulu, auteur du troisième but quelques minutes après son entrée en jeu. "Ensuite, on n'avait plus qu'à garder la balle, trouver des occasions et les finir."



Il y a bien eu quelques failles défensives, à l'image des espaces trouvés par l'Atlético sur le but de Julian Alvarez, annulé après arbitrage vidéo (57e), et un pressing sans doute moins intense que lors de la campagne européenne. Mais le PSG a géré cette rencontre avec la maturité qui le caractérise depuis six mois. "Chacun a son rôle, chacun sait ce qu'il doit faire, et quand vous le faites bien, tout va très bien", a résumé Vitinha, joueur du match tout sourire.



Il est aussi parlant qu'au coup de sifflet final, les joueurs n'aient pas exulté. Ils se sont tranquillement congratulés, comme pour signifier que cette performance n'était qu'un tout début.



Car le club peut voir loin dans cette compétition nouveau format qu'il ne prend pas à la légère. "Le but est de marquer l'histoire. On l'a déjà fait, c'est très positif, mais on ouvre un nouveau chapitre", a expliqué l'entraîneur Luis Enrique, qui avait aligné l'équipe type, sans Ousmane Dembélé blessé.



"On doit montrer que l'on est capables de se réinventer. C'est un très beau challenge pour l'équipe", a-t-il ajouté.

Vitinha a abondé: "C'est ça l'envie, on veut faire une saison historique, elle l'est déjà, mais si on peut ajouter cette nouvelle compétition (au palmarès), la première fois que ça se passe, c'est encore plus incroyable".



Pour conquérir un cinquième titre cette saison (après le championnat, la Coupe de France, le Trophée des champions et la Ligue des champions), le PSG doit d'abord prendre l'une des deux premières places du groupe B.



Cela devrait être une formalité puisque l'Atlético était l'équipe la plus dangereuse, par rapport à Botafogo jeudi (03h00 vendredi en France) et les Seattle Sounders le 23 juin. Surtout si Dembélé et Bradley Barcola, l'autre joueur convalescent du groupe, peuvent rejouer.



En attendant, l'équipe va rejoindre ses quartiers à Irvine, banlieue sud de Los Angeles. Le PSG actuel est ainsi, il chemine dans son coin, sereinement, sans se soucier des attentes énormes qui pèsent désormais sur ses épaules.



"La chose qui nous a amenés loin en Ligue des champions et dans les autres compétitions, c'était de voir match après match, et c'est ça qu'on va faire", a confié Vitinha. "On a bien joué contre l'Atlético, on va penser à Botafogo maintenant."