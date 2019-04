Marrakech à l’heure de la Coupe Davis

En attendant le Grand Prix Hassan II, le Royal Tennis Club de Marrakech devra vibrer à partir d’aujourd’hui au rythme de la Coupe Davis. L’équipe est en effet appelée à se surpasser pour venir à bout de son homologue lituanienne.

Un match qui rentre dans le cadre du groupe II Zone Europe-Afrique. Fédération, direction technique notamment et capitaine d’équipe ont fédéré leurs efforts pour que toutes les chances soient du côté des Marocains.

En plus du numéro 1 national, Lamine Ouahab qui fait désormais figure de vétéran, l’équipe devra compter sur le retour d’Anas Fettar qui apportera certainement de son expérience.

On citera également les jeunes Amine Ahouda et Yassir Kilani, deux raquettes qui ont su forcer le respect à travers plusieurs tournois nationaux.

Mais l’événement à propos de cette rencontre aura été l’appel sous les couleurs nationales d’Adam Moundir qui voit là un rêve qu’il a tant caressé depuis sa tendre enfance se réaliser. Il s’en trouve ému et surtout motivé et reconnaissant. D’autant plus que ce n’est nullement par défaut qu’il a choisi de jouer pour l’équipe du Maroc. Il aurait bien pu le faire pour la Suisse ou pour la France dont il détient également la nationalité.

Comme deuxième joueur, après Lamine Ouahab, ce qui laisse croire que le capitaine Mehdi Tahiri devra en toute logique compter sur lui, il saura sans doute apporter de son talent et de sa rage de vaincre.

Pour rappel, Adam Moundir a vu le jour et a grandi en Suisse. Et c’est toujours vers le pays d’origine que son cœur a penché. Mieux. Adam est un pur produit marocain. Son formateur et entraîneur n’est autre que le professeur de tennis Abdelghafour Moundir. Et c’est avec un coach connu et reconnu son professeur d’oncle, l’ex-capitaine de l’équipe du Maroc (en Groupe mondial, S.V.P) Abderrahim Moundir himself qu’il sillonne le monde pour aiguiser sa raquette, réaliser des perfs et améliorer son classement. Entre autres résultats, nous citerons en particulier, sa place de finaliste aux championnats de Suisse U18 en 2012 et son élection comme joueur de l’année de la Conférence USA, deux années de suite en 2016 et 2018.

Adam Moundir a atteint les finales du Future de Sharm El Sheikh en novembre 2018 et les quarts de finale aux championnats de Suisse la même année. Au dernier national suisse, il a battu le N° 4 national et à Sharm El Sheikh le N° 8 national suisse.

Il est sûr que ce joueur qui respire le tennis prendra plus d’élan avec cet appel en équipe du Maroc. Une initiative très louable, tiennent à préciser les parents qui en remercient vivement la FRMT et le D.T.N.