Marrakech-Safi : Les TPME représentent 85% des emplois déclarés dans la région

Les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) représentent 85% des emplois déclarés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) dans la région Marrakech-Safi, confirmant leur rôle central dans la dynamique de l'emploi régional.



Le nombre d’entreprises affiliées à la CNSS dans cette région est passé de 19.461 en 2016 à 32.960 en 2023, tandis que le nombre de salariés déclarés s’est établi à 339.796, traduisant une amélioration notable du rythme de création d’emplois après la pandémie Covid-19, indique un rapport de l’Observatoire marocain des TPME (OMTPME) sur la situation du tissu entrepreneurial régional.



Il ressort dudit rapport que les femmes représentent 30% de la population salariée, soit 101.823 employées, avec une présence marquée dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’industrie manufacturière, rapporte la MAP.

En outre, 17,6% des entreprises régionales sont dirigées par des femmes, un taux supérieur à la moyenne nationale estimée à 15,1%, fait savoir la même source.



Les secteurs du commerce, de la construction, de l’industrie manufacturière et de l’hébergement-restauration demeurent les principaux moteurs de l’activité économique régionale, poursuit le rapport, qui note qu'entre 2017 et 2023, ces secteurs totalisent 67% du chiffre d’affaires, tandis que 46,9% de la valeur ajoutée se concentre dans les secteurs du commerce et de l'hébergement-restauration.



Pour sa part, la part du chiffre d’affaires des grandes entreprises a légèrement progressé à 29,5%, contre un repli de celle des TPME de 71,5% à 70,5% sur la même période.

Pour ce qui est du tissu entrepreneurial régional, il a affiché une stabilité post-Covid, les très petites entreprises représentant environ 90% des unités actives, dont 73% concentrées dans la préfecture de Marrakech.



En 2023, poursuit le rapport, quelque 10.223 entreprises ont bénéficié de crédits bancaires d’un montant global de 21 milliards de dirhams, soit une baisse de 10,5% par rapport à 2022.



Pour ce qui est des entreprises du commerce, elles représentent 29,2% des crédits, suivies par l’hébergement et restauration (8,1%).

Le rapport note que 16,5% des entreprises bénéficiaires de crédit, sont dirigées par des femmes, contre 15,1% en 2022.



Selon le même document, la région de Marrakech-Safi connaît une forte concentration de l’activité économique dans la préfecture de Marrakech, avec une dynamique continue de création d’entreprises et un essor de l’entrepreneuriat féminin, malgré les défis liés au financement et à l’égalité salariale.