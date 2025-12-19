Crédit bancaire : Un encours de 1.188,2 MMDH à fin octobre

L’encours du crédit bancaire s’est établi à 1.188,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2025, enregistrant une hausse de 6% par rapport à la même période de l’année précédente, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Cette évolution recouvre une progression, en glissement annuel, des crédits aux agents non financiers de 3,6% et de ceux accordés aux agents financiers de 18,7%, ressort-il du tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires" de BAM.



Les concours aux entreprises non financières privées ont marqué une progression annuelle de 1,4%. Cette évolution résulte essentiellement de la hausse de 17% des crédits à l’équipement et de 4,1% des prêts à la promotion immobilière. En revanche, les facilités de trésorerie ont enregistré un repli de 9%.



Les crédits accordés aux ménages ont, pour leur part, augmenté de 3,1%, en lien principalement avec la progression de 3,3% des prêts à l’habitat et de 4,5% des crédits à la consommation.



Le financement participatif destiné à l’habitat, notamment sous forme de Mourabaha immobilière, a poursuivi sa progression pour atteindre 28,7 MMDH, contre 24,1 MMDH une année auparavant, rapporte la MAP.



Pour ce qui est des taux appliqués aux nouveaux crédits, ils ressortent, au troisième trimestre de 2025 (T3-2025), globalement en baisse à 5,71% par rapport au trimestre précédent, recouvrant une diminution de 4 points de base (pb) à 4,64% pour les prêts à l’habitat et une quasi-stagnation à 6,89% pour les crédits à la consommation.



S’agissant des dépôts bancaires, ils se sont établis à 1.299 MMDH à fin octobre, en hausse annuelle de 7,1%. Les dépôts des ménages ont enregistré, d’une année à l’autre, une hausse de 6,6% pour s’établir à 959,3 MMDH dont 219 MMDH détenus par les MRE. Pour les entreprises non financières privées, leurs dépôts ont atteint 234 MMDH, soit une progression annuelle de 10,4%.



Côté rémunération, les taux des dépôts à terme ont marqué des hausses de 21 points de base pour ceux à 6 mois et de 23 points de base pour ceux à 12 mois s’établissant respectivement à 2,78% et à 2,71% à fin octobre.



Le taux minimum de rémunération des comptes d’épargne a été fixé à 1,91% pour le deuxième semestre 2025, soit une baisse de 30 points de base par rapport au semestre précédent.