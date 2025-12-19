CIH Bank et la BERD lancent un bootcamp d’entrepreneuriat et d’innovation à Casablanca

CIH Bank, en partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), annonce l’organisation d’un bootcamp d’entrepreneuriat et d’innovation destiné aux jeunes entrepreneurs, porteurs de projets et freelances marocains.



L’événement se déroulera les 19 et 20 décembre 2025 au sein de LionsGeek Casablanca, un espace de formations et d’incubation entièrement privatisé pour accueillir cette initiative, indique CIH Bank dans un communiqué.



Ce bootcamp s’inscrit dans le cadre du programme régional Youth in Business de la BERD, qui vise à soutenir les jeunes entrepreneurs à travers des formations pratiques, du mentorat et un accompagnement opérationnel adapté aux besoins des porteurs de projets, fait savoir le communiqué.



Un programme intensif et pratique, réparti sur deux journées



A travers des activités à la fois immersives et pratiques, les participants pourront renforcer leurs compétences tout en élargissant leur réseau professionnel. Ils bénéficieront notamment d’ateliers immersifs animés par des experts locaux et internationaux, de sessions pratiques axées sur la stratégie, la gestion, le leadership et l’innovation, d’un accompagnement personnalisé autour des compétences entrepreneuriales clés et de moments de networking avec des professionnels du secteur bancaire, des investisseurs et des acteurs de l’écosystème entrepreneurial marocain, rapporte la MAP.



Développé en partenariat avec AI in Africa, le bootcamp proposera des sessions hautement interactives et des programmes pratiques, inspirés des meilleures méthodologies internationales de la BERD déjà déployées dans plusieurs pays, notamment dans les Balkans et en Europe de l’Est.



Acteur majeur de l’écosystème entrepreneurial, CIH Bank apportera son expertise ainsi qu’un accompagnement structurant afin d’offrir aux participants une expérience d’apprentissage complète leur permettant de développer leurs projets.



Un précédent historique en faveur des jeunes entrepreneurs



En 2023, la BERD avait déjà marqué son soutien aux jeunes entrepreneurs marocains en signant un prêt de 20 millions d’euros accordé à CIH Bank. Ce financement permet l’octroi de crédits à des TPME possédées ou dirigées par de jeunes porteurs de projets.

Cette initiative a posé les bases d’un accompagnement concret de la nouvelle génération entrepreneuriale, poursuivi aujourd’hui avec le bootcamp d’entrepreneuriat et d’innovation.



Un engagement commun pour soutenir la nouvelle génération entrepreneuriale



A travers cette initiative, CIH Bank et la BERD réaffirment leur engagement à encourager l’entrepreneuriat des jeunes, renforcer les compétences managériales et opérationnelles, contribuer à la dynamique d’innovation au Maroc et faciliter l’accès aux opportunités, aux outils et aux réseaux essentiels au développement des projets.



Les jeunes entrepreneurs souhaitant participer peuvent s’inscrire via le lien suivant : https://lionsgeek.ma/private-event/2agZ2HsGydSup7nQfGriJcCRCuBlHX9j