Maroc ambitionne de renforcer son attractivité auprès de nouveaux marchés

Le marché chinois occupe une place privilégiée à cet égard, comme en témoigne la décision du Royaume d'exonérer les ressortissants chinois de la formalité de visa, a fait valoir l'ambassadeur.



Le terrain est propice à une coopération plus accrue entre les acteurs touristiques marocains et chinois, a-t-il jugé, invitant les professionnels présents à l'événement à déployer tous les efforts nécessaires pour élever cette coopération aux niveaux souhaités.



Le représentant de l'ONMT à Pékin, Hicham Bellaziz, a, quant à lui, annoncé à l'assistance que le Maroc est désormais la première destination touristique d'Afrique, avec 14,9 millions de visiteurs enregistrés à fin octobre 2024.



"Le Maroc vise à devenir l'une des dix destinations les plus admirées au monde," a-t-il affirmé, ajoutant que pour atteindre cet objectif, le ministère du Tourisme a élaboré un plan d'action ambitieux et inclusif, alliant renforcement de la capacité aérienne, diversification des produits touristiques, investissement, action digitale, et conquête de nouveaux marchés, entre autres.



Le plan d'action en question permettra aussi de faire face à des échéances importantes, en l’occurrence l'organisation d'événements sportifs majeurs tels que la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et la Coupe du Monde de football en 2030, a-t-il poursuivi. M. Bellaziz a également mis en avant la diversité de l'offre touristique marocaine, qui, au-delà des destinations classiques connues par les organisateurs de voyages chinois, propose des expériences culturelles, artistiques et sportives adaptées aux attentes du marché chinois.



Les efforts pour développer l'accès au marché chinois seront renforcés par le rétablissement de la ligne Casablanca-Pékin de la RAM, et par la capacité aérienne que compte déployer la compagnie chinoise China Eastern Airlines à destination du Maroc, a-t-il précisé.



Pour sa part, le président de Leader International Tourism Group, David Coa, s'est félicité de la tenue de cet événement, estimant qu'il s'inscrit dans le cadre des relations de plus en plus étroites et des échanges amicaux entre le Maroc et la Chine.



Depuis le lancement de ses activités touristiques au Maroc en 2018, Leader International Tourism Group a organisé plus de 1000 circuits et servi des dizaines de milliers de touristes chinois, a-t-il indiqué, mettant en avant l’engouement de ces derniers pour les produits touristiques marocains.



Au regard des potentialités du Maroc, ce tour-opérateur continuera à collaborer avec l'ONMT pour développer davantage de produits touristiques répondant aux besoins des visiteurs chinois, a-t-il soutenu.



De plus, Leader International Tourism Group prévoit de coopérer avec les institutions culturelles marocaines pour organiser des festivals, des expositions et d'autres activités afin que les touristes chinois puissent mieux comprendre l'histoire et la culture marocaines, a-t-il ajouté.



Les participants à cet événement ont ensuite assisté à des présentations sur le potentiel touristique marocain, en particulier en ce qui concerne les infrastructures, l'offre hôtelière et la richesse immatérielle et matérielle du Royaume, ainsi que sur le plan d'action de l'ONMT pour la période 2023-2026.



Plusieurs films institutionnels ont par ailleurs été projetés, mettant en valeur les nombreux attraits touristiques des principales villes et destinations marocaines, outre la diversité du patrimoine du Royaume.



Cet événement a été marqué par la présence, notamment, du président de l'Association du tourisme de Pékin, Song Yu, du vice-gouverneur du district de Fengtai de Pékin, Gao Chongyao, et du directeur du Bureau de la culture et du tourisme du district de Fengtai de Pékin, Li Shiqi.