Marché obligataire : Le Trésor réalise sa plus importante levée depuis février 2024

Le Trésor a levé plus de 7 milliards de dirhams (MMDH) lors de la première séance d'adjudication du mois de janvier, marquant ainsi la plus importante émission depuis février 2024, selon Attijari Global Research (AGR).



Cette levée intervient dans un contexte où le besoin de financement du Trésor pour le mois de janvier n’a pas encore été annoncé, indique AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux – Fixed Income", notant que cette levée a suscité une forte demande de la part des investisseurs.



En effet, cette demande a dépassé les 12 MMDH, atteignant un record de 5 mois avec un taux de satisfaction de 58%, poursuit la même source.

Toutefois, l’émission a entraîné une tendance baissière sur la courbe primaire, avec des baisses des rendements sur les maturités à 10, 20 et 30 ans, de 5, 4 et 22 points de base respectivement.



En revanche, la courbe secondaire a montré une orientation haussière sur l’ensemble des compartiments.

Selon les analystes d'AGR, le Trésor pourrait se financer sans pression sur le marché des adjudications au cours du premier trimestre de 2025.



A l’origine, le niveau au-dessus des 12 MMDH de ses excédents de trésorerie, conjugué au bon comportement des finances publiques de l’Etat avec une estimation maintenue d'un déficit budgétaire autour de 4% du PIB en 2024.