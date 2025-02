Lutte contre le mésusage des médicaments et des compléments alimentaires : Un véritable enjeu à relever

La lutte contre le mésusage des médicaments et des compléments alimentaires constitue un véritable enjeu à relever pour les différents intervenants, eu égard à ses risques et dangers sur la santé publique des consommateurs, ont souligné, vendredi à Marrakech, des experts et chercheurs.



Intervenant lors d’une table ronde dans le cadre de la 22ème édition de l’Officine Expo, un évènement pharma de référence au niveau de l’Afrique, ils ont également mis l’accent sur l’importance d’une mobilisation générale et d’une prise de conscience collective pour faire face aux pratiques inappropriées des consommateurs, en particulier dans des contextes d’automédication, de polymédication et de vente en ligne.



Dans ce sens, la directrice du Centre anti-poison et de pharmacovigilance du Maroc, Mme Houda Sefiani, a insisté sur l’importance d’adopter une stratégie de prévention basée notamment sur l’éducation des professionnels de santé sur les risques du mésusage, la mise en place de campagnes publiques sur le bon usage des médicaments et l’encadrement réglementaire des compléments alimentaires.



Relevant la nécessite d’une sensibilisation continue des professionnels du secteur et du public, Mme Sefiani a mis l'accent sur le rôle primordial de la pharmacovigilance comme outil de prévention, ainsi que sur la collaboration entre autorités de santé et médias pour combattre la désinformation.



Mme Fatima Abouali, présidente de l’Agence marocaine antidopage (AMAD), qui a axé son intervention sur les risques de la consommation des compléments alimentaires dans le milieu sportif, a mis en garde contre les dangers de la consommation des produits dopants sur la santé des sportifs, précisant que la prévention, l’éducation et la sensibilisation demeurent les meilleurs mécanismes pour lutter contre ce phénomène.



Mme Abouali, qui a souligné que le Maroc dispose d’un cadre réglementaire institutionnel et juridique solide et efficace contre le dopage, a mis en avant l’importance du contrôle, des sanctions, de la coopération interinstitutionnelle et internationale et de la recherche scientifique pour renforcer les efforts visant à endiguer la consommation des produits dopants.



Dans le même sillage, la vice-présidente du Syndicat national des pharmaciens de Tunisie, Mme Molka El Moudir, a indiqué que le mésusage des médicaments s'est aggravé en raison de plusieurs facteurs, notamment un manque de sensibilisation et de banalisation de certaines maladies, le coût des soins, l’influence des réseaux sociaux, le changement du comportement du consommateur vers le digital, notamment après le Covid-19 et l’absence de textes régissant la fabrication, la distribution et le circuit de vente des médicaments et des compléments alimentaires.



Ainsi, a-t-elle poursuivi, un usage responsable des médicaments et des compléments alimentaires est essentiel pour préserver la santé et éviter des effets indésirables, précisant que l’encadrement du patient/consommateur par les professionnels de santé, à travers des campagnes de sensibilisation, est devenu indispensable dans un monde marqué par un surplus d’informations.



Le pharmacien, en tant qu’expert du médicament et professionnel de santé de proximité, joue un rôle clé dans la lutte contre le mésusage des médicaments et des compléments alimentaires, a noté, de son côté, le vice-président de la Fédération internationale pharmaceutique (FIP), Prosper Hiag, estimant qu’avec l’essor du commerce en ligne, l’accès aux médicaments s’est largement démocratisé, mais cette facilité d’achat s’accompagne de risques importants liés à la contrefaçon, aux erreurs d’automédication et aux interactions médicamenteuses.

Ainsi, des estimations récentes suggèrent l’existence d’environ 35.000 pharmacies en ligne à l’échelle mondiale, a-t-il déploré.



Le mésusage des médicaments est une notion qui revêt des aspects variés et son registre s’étend de l’utilisation inappropriée du médicament à l’usage détourné en passant par une multitude de nuances, a expliqué, pour sa part, Pierre Poitou, secrétaire général de la Société internationale des docteurs en pharmacie d’expression françaises (SFDP).



Il a, dans ce sens, précisé que cette pratique touche particulièrement les adolescents et les jeunes adultes, et recouvre une multitude d’usagers, allant du mésusage à l’abus en passant par le dopage.

Depuis son lancement en 2002, Officine Expo a dynamisé le secteur pharmaceutique au Maroc.

Ce rendez-vous annuel, établi à Marrakech dès sa deuxième édition, constitue une opportunité de choix pour favoriser les échanges entre les pharmaciens sur les enjeux de leur profession.



Pour garantir le succès de cette manifestation phare, les organisateurs redoublent d’efforts pour concevoir un programme efficace répondant aux attentes des pharmaciens.

La présence d’experts de renom, nationaux et internationaux, permet d’anticiper les évolutions du domaine pharmaceutique et de maintenir le pharmacien au cœur du parcours de soins.