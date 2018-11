Ligue des champions : Les cadors au rendez-vous

Malgré sa belle performance, Lyon n'a pas su s'imposer contre Manchester City (2-2), qualifié en 8e de finale de Ligue des champions comme les autres cadors européens, à savoir le Real Madrid, le Bayern Munich, la Juventus Turin et Manchester United.

Les deux autres qualifiés de cette 5e journée sont l'AS Rome et l'Ajax Amsterdam, alors que le FC Barcelone avait assuré son billet dès le 7 novembre. Le duel le plus attendu de cette avant-dernière journée de la phase de poules devant opposer le PSG à Liverpool hier au Parc des Princes.

Balloté en championnat d'Allemagne avec une inquiétante 5e place, le Bayern Munich a retrouvé le sourire grâce à une large victoire contre le Benfica (5-1), synonyme de qualification en 8e de finale de Ligue des champions. On verra si ce résultat permet à l'entraîneur Niko Kovac de conserver son poste en Bavière, alors que des noms circulaient déjà pour le remplacer. Les vétérans Arjen Robben, auteur d'un doublé, et Franck Ribéry ont marqué. Robert Lewandowski a lui aussi marqué à deux reprises.

Un peu plus tôt, la jeune équipe de l'Ajax Amsterdam a confirmé son potentiel en se qualifiant pour les 8es grâce à sa victoire contre l'AEK Athènes (2-0). Les Néerlandais n'avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis la saison 2005-2006 !

Lyon qui l'avait emporté 2-1 sur la pelouse de Manchester City a à nouveau tenu tête au club anglais 2-2 au Parc OL. Et comme à l'aller c'est encore Maxwel Cornet qui a marqué, - un doublé cette fois - lui qui n'a été titularisé qu'à deux reprises cette saison, à chaque fois contre les Citizens...

Ce nul permet à City de filer en 8e de finale, mais pas à Lyon, qui pouvait y croire, jusqu'aux dernières secondes du match Hoffenheim - Shakhtar Donetsk (2-3), et un but ukrainien qui relance le suspense.

Les Lyonnais joueront de ce fait un match décisif contre le Shakhtar Donetsk en Ukraine, où il faudra un nul pour assurer la deuxième place du groupe F. Une partie pas forcément évidente à négocier...

Avant même de jouer, l'AS Rome et le Real Madrid étaient déjà qualifiés en raison de la défaite du CSKA Moscou contre Plzen. Cela n'a pas empêché les Madrilènes, triples tenants du titre de s'offrir un joli succès à Rome 2-0 , grâce à des buts de Gareth Bale et Lucas Vasquez.

Bon pour le moral alors que le club espagnol était retombé dans ses travers en championnat, avec une sèche défaite 3-0 à Eibar.

Dans le groupe H, la Juventus Turin et Manchester United ont obtenu leur billet à domicile en battant Valence et les Young Boys de Berne sur le même score de 1-0.

La dernière journée permettra de déterminer qui finit en tête de ce groupe. Si la Juve n'a guère tremblé, ManU a en revanche livré un match laborieux contre Berne en s'en remettant à un but de Marouane Fellaini en toute fin de match.