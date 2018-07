Ligue des champions : Le DHJ jouera son va-tout face à Sétif

C’est parti pour les matches retour de la phase de poules des compétitions africaines des clubs. En Ligue des champions, le bal sera ouvert ce soir à 19 heures par la rencontre qui mettra aux prises, au stade El Abdi à El Jadida, le Difaâ local avec la formation algérienne de l’Entente de Sétif, match comptant pour la quatrième journée du groupe B.

Un match lors duquel le DHJ jouera son va-tout car il y va de son avenir dans cette C2 continentale. Après s’être contentés lors de l’aller d’une seule issue de parité contre deux défaites, les Jdidis se trouvent désormais au pied du mur, bon derniers du groupe avec un tout petit point au compteur. Autrement dit, tout résultat autre que la victoire face à l’Entente de Sétif, club coaché par le technicien marocain Rachid Taoussi, ne fera en aucun cas les affaires des poulains d’Abderrahim Taleb.

Celui-ci a fait savoir qu’il connaît maintenant un peu mieux l’adversaire sétifien qui avait eu le dernier mot à l’issue de la troisième journée (2-1). Et d’ajouter que le groupe est conscient de l’importance de l’enjeu et qu’il est décidé à raviver ses chances de qualification, d’autant plus que l’effectif en vue pour ce match, devrait compter des éléments aguerris de la trempe de Msuva et Nga.

Si le Difaâ devra récupérer certains joueurs, il manquera d’autres, à savoir Adnane El Ouardi, suspendu pour cumul d’avertissements, et Saâd Lagrou, blessé.

Comme précité, il s’agit du match de la dernière chance pour le DHJ tenu de saisir à bon escient les moindres brèches afin de signer sa première victoire et de se repositionner dans ce groupe dominé par les Congolais du TP Mazembe, auteurs d’un sans-faute jusqu’ici (9 pts) et qui devront affronter en déplacement samedi le Mouloudia d’Alger.

A noter que la CAF a désigné pour cette confrontation maghrébine entre le DHJ et l’Entente de Sétif un trio d’arbitrage mauritanien conduit par Ali Lemghaifry assisté par Abderahmane Warr et Hamedine Diba.

En plus du Difaâ d’El Jadida, le football national est représenté en cette 22ème édition de la Ligue des champions par le WAC, tenant du titre, qui accueillera, samedi à partir de 19 heures au Complexe Mohammed V à Casablanca, l’équipe guinéenne de Horoya Conakry pour le compte de la quatrième manche du groupe C.

Cette confrontation entre les co-leaders de la poule sera sifflée par Joshua Bondo du Botswana, secondé par Arsénio Chadreqque Marengula du Mozambique et Souru Phatsoane du Lesotho.

Il convient de rappeler que seuls les deux premiers de chaque groupe se qualifieront au tour des quarts de finale qui se jouera en aller et retour, respectivement les 14 et 21 septembre prochain.