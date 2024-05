19ème Tour cycliste du Bénin 2ème titre consécutif pour Ed-Doghmy, le Maroc champion par équipe

Le coureur cycliste marocain Achraf Ed-Doghmy s'est adjugé, samedi, la 19-ème édition du Tour du Bénin, à l'issue de la 5-ème et ultime étape, disputée entre Agbangnizoun et Cotonou (154 km), alors que la sélection marocaine s'est emparée du titre par équipe.



A moins de 500m de la place de l'Amazone à Cotonou, point de chute, Achraf Ed-Doghmi a réalisé un sprint remarquable et franchi la ligne d’arrivée en premier, devançant, au podium de cette étape les Algériens, Boudar Zaki et Azzedine Lagab.



Suite aux sacres en individuel et par équipe lors de ce Tour, le président de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohammed Belmahi, s'est dit fier des performances des Nationaux et tout le travail accompli par l'ensemble du staff pour hisser haut le drapeau marocain dans l’une des compétitions sportives les plus dures et les plus disputées en Afrique.



"Les victoires d'aujourd'hui démontrent, à plus d'un égard, le rayonnement du sport national, le cyclisme en particulier, grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI qui mobilise toutes les ressources nécessaires pour former des champions dans les différentes disciplines et mettre en place des infrastructures et des équipements sportifs aux standards internationaux", a-t-il mis en avant dans une déclaration à la MAP.



Outre Achraf Ed-Doghmy, qui représentera le Maroc aux JO-2024 (course sur route), les couleurs nationales ont été défendues lors du Tour du Bénin 2024 par Adil El Arbaoui, El Houçaine Sabbahi, Driss Alouani, Achraf Lakrimi et Anouar Rahmou, sous la houlette de l’entraîneur Mouhcine Lahssaini.



Cet événement inscrit depuis 2022 au calendrier de l'Union Cycliste internationale (classe 2.2), a réuni 14 pays et équipes professionnelles d'Afrique et d’ailleurs, représentés par quelque 67 coureurs.