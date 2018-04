Les sanctions de la commission de discipline

La commission centrale de discipline de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s'est réunie mardi 17 avril 2018 et a pris les décisions suivantes:



En Botola Maroc Telecom D1:

- Suspendre Zakaria Hadraf, joueur du Raja Athletique club (RCA) pour un match (Art. 2-53 du code disciplinaire).

- Suspendre Youssef Benali, joueur du Chabab Rif Al Hoceima (CRA) pour un match (Art.2-53 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre de l'Olympic club de Safi après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements lors du match face à l'AS FAR pour le compte de la 25e journée (Art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre du CRA après que ses joueurs aient écopé de trois avertissements et une expulsion lors du match face à la Renaissance sportive Berkane (RSB) pour le compte de la 25e journée (Art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre du Fath Union Sport de Rabat après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face à l'Ittihad Riadi de Tanger (Art. 89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre du RCA après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au Wydad Athletic club pour le compte de la 25e journée (Art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre de la RSB après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements lors du match face au CRA pour le compte de la 25e journée (Art.89 du code disciplinaire).



En Botola Maroc Telecom D2:

- Suspension de Youssef Sektioui, joueur du Moghreb de Fès (MAS) pour deux matchs fermes (Art.85 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre du Raja de Béni Mellal après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements lors du match face au MAS pour le compte de la 27e journée (Art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre du Wydad de Fès après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face à la Jeunesse Sportive Kasbat Tadka pour le compte de la 27e journée (Art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre de l'Ittihad Zemmouri de Khemisset (IZK) après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements lors du match face à la Jeunesse Massira (JSM) pour le compte de la 27e journée (Art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 1500 dhs à l'encontre de la JSM après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements lors du match face à l'IZK pour le compte de la 27e journée (Art.89 du code disciplinaire).