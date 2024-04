Les nouveautés fiscales dans la loi de finances 2024 au centre d’une rencontre à Tanger

La Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) a organisé, mercredi à son siège à Tanger, une journée d’étude sur les nouveautés fiscales dans la Loi de finances 2024.



S'inscrivant dans le cadre de la caravane de communication autour de la Loi des finances que la CCIS-TTA organise annuellement dans les différentes provinces de la région, afin de renforcer la communication entre les professionnels et l’administration, cette rencontre a été animée par la direction régionale des impôts.



Cette rencontre, à laquelle ont pris part des opérateurs économiques, des professionnels et des acteurs de la société civile, vise à apporter un éclairage sur les principales mesures et les nouvelles dispositions fiscales apportées par la LF-2024.



Lors de son intervention, le président de la CCIS-TTA, Abdellatif Afilal, a indiqué que cette journée d’étude représente la première escale de cette caravane de communication devenue un rendez-vous annuel, qui sillonne les différentes provinces de la région, conformément à la stratégie de la Chambre visant à s’ouvrir sur son environnement, afin d’apporter les explications nécessaires sur les dispositions de la loi de finances au profit des professionnels et des acteurs économiques de la région.



Cette rencontre a été ponctuée par des exposés exhaustifs présentés par la direction régionale des impôts, axés sur les principales mesures fiscales contenues dans la LF-2024, notamment celles se rapportant à l’impôt sur les sociétés (IS), l’impôt sur le revenu (IR), la TVA et l’impôt sur les revenus fonciers, ainsi que les amendements fiscaux pour les industriels, les artisans et les exportateurs et les nouvelles mesures prises pour la régulation du secteur de l’informel.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l'activation du rôle de la Chambre régionale en tant qu’instance représentative et médiateur professionnel entre les acteurs économiques et les représentants des différents services extérieurs, à travers l’organisation d’une série de rencontres à même de contribuer à la sensibilisation aux différentes dispositions et nouveautés juridiques.



Cette journée d’étude a été marquée par la signature d'une convention de partenariat entre la CCIS-TTA et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) pour la mise en place de formations dans les domaines de l’industrie et des services, afin de répondre aux exigences de l’économie régionale, ainsi qu’un accord de partenariat avec l'Association nationale des propriétaires de cafés et restaurants au Maroc, pour la mise en place de formations dans le domaine du tourisme.