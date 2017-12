Les jeunes représentent plus de 35% des chômeurs à travers le monde

La persistance du chômage et la pénurie d’emplois de qualité continuent d’entraver la quête d’un travail décent par les jeunes, en dépit d’une baisse significative du chômage de cette catégorie depuis le paroxysme de la crise économique en 2009, a constaté l’Organisation international du travail.

Dans son rapport sur «Les tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2017», l’agence a relevé qu’en 2017, les jeunes représenteraient plus de 35% de la population au chômage dans le monde et que si le taux mondial du chômage des jeunes s’était stabilisé à 13% en 2016, il devrait légèrement augmenter à 13,1% en 2017.

En net progrès par rapport au chiffre record de 76,7 millions atteint pendant la crise, en 2009, le nombre des jeunes chômeurs s’est établi à 70,9 millions en 2017, selon l’OIT soulignant que ce nombre devrait augmenter de 200 000 chômeurs supplémentaires en 2018, pour atteindre un total de 71,1 millions.