Les jeunes frappés de plein fouet par le chômage

En glissement annuel, le taux de chômage est passé de 12,9% à 13,7%, au premier trimestre 2024

La situation sur le marché du travail s’est fortement dégradée au premier trimestre 2024, selon les chiffres rendus publics par le Haut-commissariat au plan (HCP).En effet, entre le premier trimestre de 2023 et celui de 2024, l’organisme public a observé un accroissement du volume du chômage de 96.000 personnes, 59.000 en milieu urbain et 38.000 en milieu rural. Il s’est établi à 1.645.000 chômeurs contre 1.549.000 enregistrés durant la même période de l’année écoulée, soit une augmentation de 6%.Ainsi, d’après les données recueillies par l’institution chargée de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, le taux de chômage est passé de 12,9% à 13,7% au niveau national (+0,8 point), de 17,1% à 17,6% en milieu urbain (+0,5 point) et de 5,7% à 6,8% en milieu rural (+1,1 point).Les chiffres montrent qu’il « s’est accru de 0,8 point entre les premiers trimestres de 2023 et de 2024, passant de 12,9% à 13,7%, de 17,1% à 17,6% en milieu urbain (+0,5 point) et de 5,7% à 6,8% en milieu rural (+1,1 point) », a indiqué le HCP dans sa récente note d’information relative à la situation du marché du travail au premier trimestre de 2024.Sans grande surprise, « ce taux reste plus élevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (35,9%), les diplômés (20,3%) et les femmes (20,1%) », a constaté l’organisme indiquant que les données font état, en effet, d’une hausse de 0,6 point parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 35,3% à 35,9%, de 1,1 point parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans, de 20,9% à 22%, de 0,9 point parmi celles âgées de 35 à 44 ans, de 7,1% à 8%, et de 0,7 point pour les personnes âgées de 45 ans et plus, de 3,8% à 4,5%.La même source fait également état d’une hausse de 2 points parmi les femmes, passant de 18,1% à 20,1% et de 0,5 point parmi les hommes, de 11,5% à 12%.Il ressort par ailleurs des mêmes chiffres que le taux de chômage des diplômés a, de son côté, enregistré une hausse de 0,5 point, passant de 19,8% à 20,3% au titre de la même période.Toujours selon la note d’information du Haut-Commissariat, « cette hausse est plus prononcée parmi les détenteurs de diplômes de qualification ou spécialisation professionnelle (+2,7 points et un taux de 25,4%), et de diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant (+1 point et un taux de 23,6%) ».Les chiffres révèlent en outre que le volume des actifs occupés en situation de sous-emploi est passé de 1.075.000 à 1.069.000 personnes au niveau national, de 573.000 à 571.000 personnes en milieu urbain et de 502.000 à 499.000 en milieu rural.Entre le premier trimestre de 2023 et celui de 2024, « le taux de sous-emploi a stagné à 10,3% au niveau national. Il est passé de 12,1% à 12,5% en milieu rural et de 9,1% à 9% en milieu urbain », a par ailleurs fit savoir le HCP.Quant au volume de la population active occupée en situation de sous-emploi en termes de nombre d’heures travaillées, la note indique qu’il est passé de 513.000 à 576.000 personnes au niveau national soulignant que le taux correspondant s’est accru de 4,9% à 5,6%.Enfin, la population active occupée en situation de sous-emploi en termes d’insuffisance du revenu ou d’inadéquation entre formation et emploi exercé s’est établi à 493.000 personnes au niveau national contre 562.000, le taux correspondant étant passé de 5,4% à 4,8%.Selon le HCP, les secteurs ayant connu une baisse du taux de sous-emploi sont les BTP avec 1,4 point (de 20,4% à 19%) et l’industrie y compris l’artisanat avec 0,8 point (de 7,1% à 6,3%). Seuls « l’agriculture, forêt et pêche et les services ont enregistré une hausse, avec respectivement 0,4 point (de 11,7% à 12,1%) et 0,5 point (de 7,8% à 8,3%) », a ajouté l’institution.