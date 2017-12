Les industries manufacturières tablent sur une hausse de leurs activités

Près de la moitié des chefs d’entreprise (43%) opérant dans le secteur des industries manufacturières, de l’extraction, de l’énergie et de l’environnement anticipent une augmentation de la production industrielle manufacturière au quatrième trimestre 2017.

Ils seraient en revanche 12% seulement à anticiper plutôt une baisse, selon les résultats d’une enquête de conjoncture réalisée par le Haut-commissariat au plan (HPC) au titre du quatrième trimestre de l’année en cours.

Selon les explications du Haut-commissariat, ces anticipations seraient attribuables, d’une part, à une augmentation de l’activité des «Industries alimentaires» et de la «Métallurgie» et, d’autre part, à une diminution de la production de l’activité de l’«Imprimerie et reproduction d'enregistrements».

Soulignons qu’il est aussi ressorti de cette enquête qu’une large majorité des chefs d’entreprise sondés (79%) prévoit une stabilité des effectifs employés au cours de cette même période.

Dans le secteur de l’industrie extractive, les industriels interrogés sont encore plus nombreux (86%) à s’attendre à une hausse de la production qu’ils imputent principalement à une amélioration de la production des phosphates.

En revanche, au niveau de l’emploi, le HCP a relevé que 78% d’entre eux prévoyaient une baisse au niveau des effectifs employés.

Pour 76% des chefs d’entreprise opérant cette fois-ci dans le secteur de l’énergie, la production énergétique connaîtrait une baisse consécutive à une diminution de la « Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné».

S’agissant de l’environnement, la quasi-totalité des industriels sondés pensent que la production environnementale devrait augmenter durant le quatrième trimestre. Ils affirment s’attendre à des améliorations au niveau, notamment, des activités du «Captage, traitement et distribution d’eau».

Des prévisions des deux derniers secteurs, il ressort pour 77% des chefs d’entreprise du secteur énergétique, que l’emploi connaîtrait une hausse, alors que la quasi-totalité des patrons du secteur environnemental anticipent une stabilité.

Dans le secteur de la construction, le Haut-commissariat a noté que les anticipations avancées par 39% des chefs d’entreprise font ressortir, globalement, une stabilité de l’activité au quatrième trimestre 2017.

Selon les résultats de l’enquête, 34% des industriels prévoient une hausse des activités du secteur.

Comme l’a souligné l’organisme public, cette évolution résulterait, d’une part, de l’augmentation d’activité prévue au niveau des branches des «Travaux de construction spécialisés» et, d’autre part, de la baisse d’activité prévue dans la branche de la «Construction de Bâtiments».

En ce qui concerne les anticipations de l’emploi, soulignons que plus de la moitié des chefs d’entreprise (58%) estimant que l’évolution des activités du secteur serait accompagnée d’une stabilité des effectifs employés.