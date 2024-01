Les enseignements à retenir à travers la tenue du Congrès provincial USFP de Hay Mohammadi-Aïn Sbaâ

Driss Lachguar

Nous sommes un parti sérieux omniprésent aux côtés des citoyens conformément aux prescriptions constitutionnelles et aux causes pour lesquelles nous avons toujours milité, étant établi que nous nous devons d’encadrer les citoyens et d’être à l’écoute de leurs doléances et de leurs attentes



Poursuivant assidûment et avec grande détermination la dynamique organisationnelle des instances et structures nationales, régionales et locales du parti en application des résolutions et recommandations du 11Congrès national mais aussi des orientations de la direction, l’Union socialiste des forces populaires a organisé, samedi 6 janvier 2024 au Complexe culturel de Hay Mohammedi à Casablanca, le Congrès provincial de la préfecture d’Aïn Sbaâ-Hay Mohammedi sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar, et sous la devise «Pour l’enracinement du choix démocratique et la moralisation de la pratique politique au service de la population».Le Premier secrétaire du parti des forces populaires, dans son allocution inaugurale de ces assises, a, de prime abord, salué les gros efforts déployés par les militants pour la réussite optimale de cette station organisationnelle cruciale dans cette préfecture, qui plus est, se distingue par l’héroïsme militant historique de ses habitants. «Nous sommes fiers des sacrifices consentis par les Ittihadies et Ittihadis de cette préfecture militante et résistante de par l’action patriotique et la contribution militante de ses habitants», a-t-il clamé.Là-dessus, soulignant que cette agglomération casablancaise est réputée pour sa résistance face à l’occupation de même qu’elle a constamment poursuivi l’étape du militantisme démocratique par l’action dans des conditions délicates à travers des expressions populaires telles que celles manifestées par « Nass El Ghiouane » et autres troupes populaires, culturelles et sportives (Al Ittihad Al Baidaoui, Masrah Al Hay …), Driss Lachguar n’a pas manqué d’évoquer le militantisme et les sacrifices consentis par feu Abderrahmane El Youssoufi dans cette même province dans la défense de la classe ouvrière et autres catégories sociales aux côtés de l’ensemble des autres militants ittihadis.« Nous sommes un parti sérieux omniprésent aux côtés des citoyens conformément aux prescriptions constitutionnelles et aux causes pour lesquelles nous avons toujours milité, étant établi que nous nous devons d’encadrer les citoyens et d’être à l’écoute de leurs doléances et leurs attentes », a affirmé le responsable ittihadi.Par ailleurs le Premier secrétaire de l’USFP a relevé que la ville de Casablanca, en dépit des orientations Royales et des projets prometteurs lancés pour le développement et l’émancipation, continue d’endurer de multiples difficultés et dysfonctionnements à tous les niveaux, fustigeant qu’une « mafia » s’est abattue sur cette métropole en faisant une ville de béton, manquant d’infrastructures culturelles et d’espaces verts, entre autres.« Nous avons élevé la devise de l’option démocratique et de la moralisation de la pratique politique et notre pays a réalisé de multiples acquis sous la Haute conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI», a-t-il scandé en fustigeant toutefois certaines pratiques intolérables de la part de ce qu’il a qualifié de «mafias électorales» ayant gravement pénalisé tout le processus politique, et auxquelles il a appelé à faire face et à les éradiquer en veillant à ancrer le choix démocratique tout en ajoutant que l’incursion gouvernementale gèle tous les acquis et réformes constitutionnelles en réduisant les rôles d’importantes institutions telles que celles de la gouvernance et le Parlement.Driss Lachguar a mis en avant, à ce propos, qu’il a alerté du dysfonctionnement de l’équilibre institutionnel et que l’USFP continuera de « défendre l’équilibre de la vie politique dans le cadre de l’entreprise d’enracinement du choix démocratique et de moralisation de la pratique politique » (…)Par ailleurs, à l’issue des travaux du Congrès provincial ordinaire du parti à Aïn Sbaâ-Hay Mohammedi et après des discussions approfondies des participants se rapportant aux différentes phases du militantisme qu’a connues la préfecture, les congressistes ont approuvé à l’unanimité les rapports moral et financier en louant les efforts du secrétariat provincial quant à la gestion des questions organisationnelles sur le plan provincial en coordination avec les différentes sections…Ces assises ont été sanctionnées par un projet de déclaration générale du Congrès provincial.Ce projet de communiqué indique que ces assises ont constitué une « occasion propice » pour l’échange de points de vue et d’appréciations sur « la réalité de la pratique partisane sur le plan national en général et sur le plan provincial en particulier » à l’horizon d’un lendemain meilleur s’appuyant sur la volonté de consolider le parti et de renforcer le regroupement de toutes ses potentialités en se déployant davantage malgré la tendance visant à déprécier l’action militante représentative occasionnant par là le recul du choix démocratique auquel sont attachés les Marocains depuis l’indépendance face aux défis qu’ils ont remportés grâce à la symbiose la volonté populaire et celle de l’Etat, devant les pratiques politiciennes et partisanes opportunistes ».Les militantes et militants ittihadis, indique le document final du congrès, expriment leur attachement indéfectible à la poursuite de leur action de l’intérieur de l’institution partisane en saluant hautement toutes les initiatives prises par la direction du parti à l’échelle nationale.Les participants à ces assises ont, en outre, exprimé leur fierté d’appartenir à leur grande formation politique, le parti des forces populaires, en saluant hautement les efforts déployés par les représentants usfpéistes aux instances élues dans la préfecture en dépit de tous les agissements pénalisant l’action politique avant et pendant les échéances électorales, en soulignant que le pays « a besoin d’une réelle secousse démocratique pouvant faire état du respect du principe constitutionnel liant la responsabilité à la reddition des comptes », et en réitérant la nécessité « de rendre justice » à la préfecture de Hay Mohammadi-Aïn Sebaâ pour sa symbolique historique et militante ayant marqué l’histoire de la lutte politique du Maroc contemporain.Et d’énumérer un certain nombre de mesures et d’actions préconisées dans ce sens, à savoir, entre autres- la valorisation et l’appréciation de toutes les poursuites judiciaires en cours dans le cadre de l’Etat de droit sur le plan national et local visant la lutte contre toutes les formes de prévarication…- l’habilitation de la zone et l’implantation d’espaces socio-culturels et socio-sportifs en encadrant les jeunes et les enfants.- la modernisation et le développement du réseau des communications afin de garantir l’intégration économique et faciliter l’accès des élèves et étudiants aux écoles et universités de leur choix.- l’adoption de programmes et de projets ciblant le développement de la zone par le gouvernement dans le cadre de sa planification des politiques publiques en matière de santé, d’enseignement et d’habitat.- l’habilitation des services publics administratifs au profit de la population afin de faciliter l’accès aux différentes prestations sollicitées.- l’appel à la constitution d’un front démocratique au niveau provincial à l’instar du front partisan national pour le plaidoyer et la défense des affaires de la zone, ouvert sur toutes les forces vives partisanes, syndicales, culturelles, sportives et civiles afin de réaliser l’élan de l’émancipation et du développement globaux et d’immuniser la population contre toutes les pratiques de prévarication financières ou morales.