Les enfants du préscolaire en milieu rural associés aux festivités de la Marche Verte

Dans l'unité d'enseignement préscolaire du Douar Ait Yaacoub, commune Ain Bida, près de Fès, créée par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), les enfants ont été associés aux festivités de la glorieuse Marche Verte, l’occasion de leur inculquer les valeurs de cette épopée mémorable.



Des enfants issus dudit douar et des villages avoisinants, pris en charge dans cette unité de deux classes, ont partagé la joie des Marocains, qui célèbrent le 50ème anniversaire de la Marche Verte.



Drapés des couleurs nationales, les enfants admis dans cette unité du douar Ait Yaacoub ont chanté et dansé au rythme de chansons patriotiques immortalisant la glorieuse Marche Verte, notamment celle de Abdellah Issami '’Sawt Al Hassan’’ et ‘’Laayoune Ayniya’’, l’opus aux couleurs du drapeau national.



La journée a été marquée également par des activités de coloriage et de dessins à travers lesquelles les enfants ont exprimé leur joie de participer aux festivités de la Marche Verte et de faire revivre, par le crayon, des moments de cette épopée nationale.



‘’Ces activités interviennent dans le cadre du programme de célébrations par les unités du préscolaire créées au niveau de la préfecture, dans le cadre de l’INDH, de cet évènement historique marquant’’, a indiqué à la MAP Sofia Sajai Nakous, responsable du 4ème programme de l’INDH, ajoutant que la Marche Verte, de par sa portée symbolique significative, occupe une place importante dans le cœur des Marocains, grands et petits.



A cette occasion, des activités culturelles et ludiques sont organisées dans les différentes unités, dont des pièces théâtrales, des spectacles de musiques et de danse, ainsi que des défilés, a-t-elle expliqué, ajoutant que l’objectif est de transmettre les valeurs de solidarité et de citoyenneté aux générations montantes.



Il s’agit aussi d’associer ses enfants aux festivités de la Marche Verte et à la joie des Marocains, suite à l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution consacrant le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine en tant qu’unique solution au différend artificiel autour du Sahara marocain.



De son côté, Sara Zaz, encadrante à l'unité, a souligné l’importance de ces activités ludiques et artistiques dans la transmission des valeurs de patriotisme et d’appartenance à la patrie pour cette catégorie d’âge, à travers la célébration de l'anniversaire la Marche Verte, un évènement plein de renseignements et de significations.



A l’instar de cette unité de préscolaire à Ain Bida, des activités diverses et variées ont été organisées dans l’ensemble des unités de l’INDH, à travers le territoire de la préfecture de Fès. Selon la Division de l’Action Sociale (DAS), cette initiative se veut une contribution aux efforts visant l’enracinement des valeurs qu’incarne l’épopée de la Marche Verte chez les générations montantes.



A Fès et dans les autres provinces et préfectures de la région, l’INDH a donné, ces dernières années, un véritable coup d’accélérateur à l’enseignement préscolaire, notamment en milieu rural.



L’INDH, qui est à sa troisième phase, a largement contribué au renforcement de l’offre préscolaire au profit des jeunes et des générations montantes et à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans la préfecture. Des dizaines d’unités ont ainsi vu le jour et des milliers d’enfants en bénéficient.