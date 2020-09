Les condoléances du Premier secrétaire de l’USFP

Driss Lachguar

Premier secrétaire de l’USFP

C’est avec une grande affliction que je fais part à toutes les Ittihadies et à tous les Ittihadis du décès du grand militant nationaliste et ittihadi Abdelmajid Bouzoubaâ. L’ancien membre du Bureau politique de l’USFP et leader syndicaliste émérite qui a consacré toute une vie au service de son pays et de son peuple vient de nous quitter laissant derrière lui un parcours riche en sacrifices et militantisme sincère et désintéressé allant de pair avec ces nobles valeurs qui ont depuis toujours été les siennes et qui ont immanquablement distingué son action dans toutes les missions politiques ou syndicales qu’il a assumées. En ces douloureuses circonstances, nous implorons le Tout-Puissant pour qu’il le couvre de Sa Miséricorde dans Son Vaste Paradis. Nous assurons sa petite famille, et à sa tête ses fils Othmane et Aziz, de notre compassion et lui présentons nos sincères condoléances de même qu’à sa grande famille politique au sein de l’USFP. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.