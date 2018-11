Les Verts en verve : L’art et la manière

Le Raja n’a jamais été aussi proche de décrocher une cinquième étoile africaine. Les Verts ont honoré leur standing de sérieux prétendants au titre après avoir surclassé avec l’art et la manière, samedi au Complexe Sportif Mohammed V à Casablanca, la formation congolaise (RDC) d’AS Vita Club sur le score de 3 à 0 pour le compte de la finale aller de la Coupe de la CAF.

Des Verts en verve au grand bonheur de leur public présent en masse qui n’a pas cessé de donner de la voix tout au long de la partie. Abordant la rencontre pied au plancher, les partenaires du capitaine Benoun ont manqué de flair devant la cage adverse, ratant des occasions toutes faites qui auraient tué le match d’entrée.

Une première mi-temps à sens unique à l’instar de la seconde avec un Abdelilah Hafidi des grands jours, trouvant avec une aisance déconcertante ses coéquipiers de la ligne d’attaque bien en place pour brûler la politesse à l’arrière-garde de l’AS Vita. Dès la reprise donc, sur une action savamment construite, Benhalib s’est défait via une jolie talonnade de son garde du corps, servant le jeune Rahimi qui a débloqué la situation à la 47ème minute.

Une ouverture du score qui a boosté davantage les Rajaouis, décidés à ne pas lâcher le morceau et à faire le boulot entier à la maison. Leurs efforts ont été récompensés à l’heure de jeu par l’entremise de l’inévitable Soufiane Rahimi auteur d’un doublé, avant que Mahmoud Benhalib ne corse l’addition à la 66ème minute sur penalty.

Une victoire claire et nette qui permettra au Raja d’envisager la seconde manche dimanche prochain au stade des Martyrs à Kinshasa dans de bonnes dispositions. Et c’est ce qu’a fait savoir le coach des Verts Juan Carlos Garrido, déjà lauréat de cette épreuve avec le National du Caire, qui a fait savoir que le Raja a toutes les cartes de pouvoir regagner le bercail avec ce trophée, mais il faudrait sa méfier de ce coriace adversaire qui tâchera sans aucun doute de jouer son va-tout.

Garrido n’a pas manqué aussi de saluer la performance de ses poulains qui ont sorti un match plein et qui aurait pu sceller le sort de la rencontre aller sur un score beaucoup plus large.

Mais s’il y a un point qui a gâché, en quelque sorte, la fête des Rajaouis, c’est le carton rouge stupide et gratuit brandi à Mohcine Iajour. A 33 ans, l’attaquant des Verts a trouvé le moyen de boucler sa longue carrière en beauté en ratant une finale continentale, lui qui avait disputé deux Mondiaux des clubs avec le Raja et le MAT.

Il convient de signaler que la Coupe de la CAF reste un concours qui, de par le passé, avait réussi aux clubs marocains, vainqueurs de ce trophée dans son ancienne formule avec le KACM et le Raja respectivement en 1996 et 2003. Viennent par la suite les équipes de l’AS FAR en 2005, du FUS en 2010 et du MAS en 2011, sachant que le club fassi comptait dans ses rangs lors de sa consécration le keeper Anas Zniti qui ne dirait pas non à un deuxième titre. Et c’est d’ailleurs tout le mal que l’on puisse souhaiter à un Raja qui a pris le flambeau de la distinction du football marocain sur la scène africaine après le sacre du WAC en Ligue des champions la saison écoulée, de l’EN des locaux au CHAN en 2017, le Mondial 2018 disputé par le Onze national et sa qualification aux phases finales de la CAN 2019 l’été prochain au Cameroun.