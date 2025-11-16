Leçons du Nigeria pour les économies émergentes

Le 24 octobre, le Groupe d'action financière (GAFI), l'organisme créé par le G7 pour lutter contre les menaces pesant sur le système financier international, a retiré le Nigeria de sa liste grise de pays soumis à une surveillance renforcée pour n'avoir pas réussi à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Au-delà d’un succès diplomatique, cette étape importante montre qu'une réforme institutionnelle globale est possible, même dans des environnements très difficiles.



L'inscription du Nigeria sur la liste grise du GAFI en février 2023 a eu des conséquences économiques importantes pour le pays le plus peuplé d'Afrique et sa quatrième économie. Les banques internationales se sont montrées de plus en plus méfiantes à l'égard des transactions nigérianes, le financement du secteur commercial est devenu plus coûteux et les investissements directs étrangers ont ralenti. Ces vents contraires ont également menacé de faire dérailler les réformes macroéconomiques plus larges qui étaient déjà en cours.



Ce qui a permis au Nigeria de sortir de la liste, ce n'est pas seulement la conformité technique aux normes du GAFI, mais une véritable transformation institutionnelle. Plutôt que de s’acquitter mécaniquement d’une série d’exigences, l'administration du président Bola Ahmed Tinubu a mobilisé l’ensemble de l’appareil d’Etat autour d’un objectif clair, pour réformer le système financier nigérian.



Le processus de réforme a débuté en 2022 avec la promulgation de la loi sur le blanchiment d'argent (prévention et interdiction) et de la loi sur le terrorisme (prévention et interdiction). Il est ensuite passé de la législation à la mise en œuvre avec la mise en place effective d’un registre des bénéficiaires effectifs – un outil essentiel pour renforcer la transparence des entreprises qui a nécessité une coordination étroite entre les régulateurs financiers, la Commission des affaires corporatives et divers organismes chargés de l'application de la loi.



La cellule de renseignement financier du Nigeria, dirigée par Hafsat Abubakar Bakari, a supervisé la mise en œuvre du plan d'action en 19 points du GAFI. Début 2025, quelques semaines avant la date limite de mise en conformité, Bakari a mobilisé plusieurs agences gouvernementales pour mener à bien les trois points restants, illustrant ainsi le niveau d'agilité institutionnelle nécessaire pour répondre aux normes internationales.



Le Bureau du conseiller à la sécurité nationale, dirigé par Nuhu Ribadu, a joué un rôle tout aussi crucial en assurant une coordination sans faille entre les services chargés de l'application de la loi et les services de renseignement. Cela a permis d'améliorer la détection des infractions liées aux mouvements transfrontaliers de devises et de faciliter les poursuites en matière de criminalité financière.



En tant que ministre d'Etat aux Finances, j'ai été chargé de coordonner les efforts de réforme de plusieurs agences de régulation. En collaboration avec la commission nationale des assurances, nous avons renforcé la surveillance du secteur des assurances. En collaboration avec le service des douanes du Nigeria, nous avons renforcé l'application de la législation aux frontières. Enfin, avec la Securities and Exchange Commission et la Banque centrale du Nigeria, nous avons harmonisé la régulation des marchés de capitaux sur les normes internationales, ce qui a abouti à l'adoption de la loi de 2025 sur l'investissement et les valeurs mobilières.



Ces mesures financières ont complété des réformes économiques plus larges – notamment l'élimination des subventions aux carburants, l'harmonisation des taux de change et le resserrement budgétaire – qui ont souligné l'engagement du Nigeria à construire une économie transparente et régie par des règles claires. Comme l'a fait remarquer le ministre des Finances Wale Edun, notre objectif n'a jamais été de sortir de la liste grise, mais d'améliorer la gouvernance et de renforcer la crédibilité institutionnelle dans tous les domaines.



Les résultats sont déjà visibles. Le Nigeria a été invité à rejoindre l'initiative des juridictions invitées du GAFI, ce qui lui permet de participer aux réunions de l'organisation en son nom propre – un signe clair de confiance internationale renouvelée. Plus important encore, les réformes réussies ont permis de réduire les coûts de transaction, d'améliorer l'accès au financement mondial et de renforcer la confiance des investisseurs.



Il est à noter que la réussite du Nigeria n'est pas isolée. Trois autres pays africains – l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Burkina Faso – ont également été retirés de la liste grise à la fin du mois d'octobre. Comme l'a fait remarquer Elisa de Anda Madrazo, présidente du GAFI et ancienne directrice générale du ministère mexicain des Finances et du Crédit public, le retrait simultané de quatre pays africains de la liste de surveillance de l'organisation est une « histoire positive pour le continent », qui montre que lorsque les économies émergentes font preuve de volonté politique nécessaire pour mener à bien des réformes de grande envergure, le système financier international s'en aperçoit.



L'expérience du Nigeria offre trois leçons essentielles aux autres juridictions confrontées à des défis similaires. Premièrement, l'inscription sur la liste grise du GAFI ne doit pas être considérée comme un simple revers de réputation, mais comme une occasion de renforcer les institutions publiques. Deuxièmement, une réforme durable nécessite une action coordonnée entre plusieurs agences gouvernementales – régulateurs financiers, forces de l'ordre, douanes et registres d'entreprises – plutôt que des efforts isolés de mise en conformité. Enfin, le leadership politique est indispensable, car des réformes de cette ampleur exigent un engagement durable au plus haut niveau de l’Etat.



Certes, le processus de réforme est loin d'être achevé. Le maintien de la conformité exigera une vigilance constante, le renforcement des capacités et la capacité de s'adapter à l'évolution des formes de criminalité financière. La prochaine évaluation mutuelle du GAFI, prévue pour 2027, mettra à l'épreuve la résistance des récents progrès réalisés par le pays.



Pour l'heure, cependant, la sortie du Nigeria de la liste grise devrait rappeler avec force qu'une réforme significative est possible. La crédibilité financière retrouvée du pays constitue une base solide pour attirer les investissements dont le Nigeria a besoin pour construire des infrastructures, créer des emplois, favoriser une croissance inclusive et atteindre l'objectif ambitieux de Tinubu de porter le PIB à 1.000 milliards de dollars d'ici à 2030. Le défi à venir est de s'assurer que ces progrès marquent le début d'une transformation institutionnelle durable, plutôt qu'une victoire éphémère.



Par Doris Uzoka-Anite

Ministre d’État aux Finances du Nigéria