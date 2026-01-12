Tanger à l’heure du Festival "Bachikh"

La 12e édition du Festival "Bachikh" de la culture amazighe se tiendra, les 12 et 13 janvier à Tanger, sous le thème "De Sanhaja du Rif au Sahara: un Maroc unique aux multiples affluents".



Organisée à l’initiative de l’Association "Amazighs de Sanhaja du Rif", avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette édition coïncide avec la célébration du Nouvel An amazigh 2976.



Le festival s’inscrit également dans le cadre de la consécration de la décision Royale d'instaurer le Nouvel An amazigh jour férié national, indique un communiqué des organisateurs.



Le programme comprend des expositions de produits traditionnels amazighs, des prestations de l’art du Haït de la région de Sanhaja de Srayr, des spectacles d’Ahwach, ainsi qu’une exposition collective d’arts plastiques réunissant les artistes Houda Khamlichi, Hicham El Moutaghi, Zakaria Bounkab, Mohammed El Khatmaoui, Hsino Ihadouten et Hicham El Mansour.



Il prévoit également une exposition de livres en amazigh, la présentation et des séances de dédicace de plusieurs ouvrages en lien avec l’amazighité, en plus de la célébration de la fête du Hagouz, traditionnellement marquée de manière populaire à l’occasion du Nouvel An agricole dans la région.



Par ailleurs, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Marche Verte, le programme prévoit l’organisation d’un colloque autour de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Sahara marocain, avec la participation d’universitaires, de responsables politiques et médiatiques, ainsi que d’acteurs de la société civile.



Selon la note conceptuelle du colloque, cette résolution onusienne marque un tournant décisif dans l’évolution du conflit artificiel autour du Sahara marocain, qui perdure depuis cinq décennies, notant qu'elle traduit également une évolution notable du discours du Conseil de sécurité, en consacrant l’option de l’autonomie sous souveraineté marocaine, ce qui constitue un acquis diplomatique majeur pour le Royaume.



Le document souligne que "la nouvelle résolution, tant par sa forme que par sa portée et ses implications, constitue un tournant dans la gestion de cette question par les Nations unies et annonce une accélération attendue du processus de règlement définitif, fondé sur l’autonomie sous la souveraineté du Royaume".



Il est à rappeler que le Festival "Bachikh", dont les précédentes éditions ont été organisées à Targuist, Tétouan et Tanger, vise à documenter, valoriser et préserver la tradition du Bachikh, ainsi que d’autres pratiques culturelles disparues dans la région de Sanhaja de Srayr.