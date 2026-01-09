Organisé par l’Association Chouâla : Un atelier stratégique consacré à l’élaboration de son Manuel des procédures

Dans le cadre du Programme Dialogue : Takwia – Ibtikar – Hiwar – Taghyir, cofinancé par l’Union européenne (2023–2027), l’Association Chouala pour l’éducation et la culture (ACEC) a organisé, dernièrement à Bouznika, un atelier stratégique consacré à l’élaboration de son Manuel des procédures.



Cette initiative s’inscrit dans une démarche de renforcement de la gouvernance associative et de professionnalisation de la gestion, visant à harmoniser les pratiques internes et à sécuriser les processus décisionnels et financiers d’une organisation structurée autour de 60 sections et 10 bureaux régionaux.



Les travaux, conduits sur deux jours et demi, ont reposé sur une lecture appliquée du statut et du règlement intérieur, suivie d’un diagnostic organisationnel et procédural. Le travail en groupes thématiques a permis de co-construire une architecture claire des procédures couvrant les principaux domaines de fonctionnement, notamment la gouvernance, la gestion de l’adhésion, le pilotage financier, la communication institutionnelle ainsi que le suivi-évaluation.



A l’issue de l’atelier, les participants ont validé les bases d’une première version structurée du Manuel des procédures, constituant une étape déterminante dans le processus de consolidation institutionnelle de l’ACEC. Les prochaines phases porteront sur la finalisation, la validation et le déploiement progressif de cet outil au sein des structures territoriales.



Par cette action, l’ACEC réaffirme son engagement en faveur des principes de bonne gouvernance, de transparence et de performance, en cohérence avec les objectifs du Programme Dialogue et les standards institutionnels internationaux.