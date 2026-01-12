Daniel Kasatkin, Pivot de l'échange avec le chercheur français Vinatier

Le sportif de 26 ans avait été interpellé cet été à son arrivée à l'aéroport parisien Charles-de-Gaulle, à la demande de la justice américaine qui le soupçonne d'avoir fait partie d'un réseau de hackers.

Il était venu à Paris pour célébrer ses fiançailles: le basketteur professionnel russe Daniil Kasatkin, arrêté en juin en France, est devenu une des clés de la libération du chercheur français Laurent Vinatier, détenu en Russie.Le sportif de 26 ans avait été interpellé cet été à son arrivée à l'aéroport parisien Charles-de-Gaulle, à la demande de la justice américaine qui le soupçonne d'avoir fait partie d'un réseau de hackers. Des accusations qu'il conteste fermement.La justice française avait donné fin octobre un avis favorable à son extradition vers les États-Unis.Mais finalement, le Premier ministre français Sébastien Lecornu n'a pas signé de décret d'extradition, a expliqué jeudi à l'AFP Me Frédéric Bélot, avocat du basketteur et également avocat des parents de Laurent Vinatier."Daniil Kasatkin a été libéré de la prison de Fresnes (région parisienne) cette nuit et a pu rejoindre la Russie. Il est chez ses parents", a ajouté le conseil, qui s'est dit "très content que son innocence ait été reconnue et que ses arguments l'aient emporté".Cheveux ras, doudoune noire, le basketteur russe est apparu dans une vidéo diffusée par le FSB (service de sécurité russe) jeudi: on le voit sortir d'un avion avec deux sacs en plastique avant de monter dans un van, sur le tarmac d'un aéroport. Laurent Vinatier est ensuite monté dans le même petit appareil.Alors qu'il se rendait en France avec sa fiancée qu'il venait de demander en mariage, le basketteur a été arrêté le 21 juin, puis placé sous écrou extraditionnel le 23 juin.La justice américaine le soupçonne d'avoir fait partie d'un réseau de pirates informatiques ayant, via un rançongiciel, attaqué plus de 900 entreprises, associations et entités gouvernementales entre 2020 et 2022."Nul en informatique" (INTER TITRE)Le sportif, qui a un temps suivi des études aux États-Unis, fait l'objet d'un mandat d'arrêt américain pour "complot en vue de commettre une fraude électronique" et "une fraude informatique", ce qui lui fait encourir un total de 25 ans de prison.Le basketteur, qui jouait jusqu'à récemment avec l'équipe de Moscou MBA-MA, est accusé d'avoir négocié le paiement des rançons."Je n'ai aucun lien" avec cette affaire, avait-il affirmé lors d'une audience le 8 octobre, à laquelle l'AFP avait assisté.Cheveux blonds, peau diaphane, Daniil Kasatkin, habillé d'un sweat et T-shirt noirs, avait semblé amaigri et fatigué par rapport à une précédente audience le 9 juillet. Lors de celle-ci, sa fiancée, en larmes, avait pu l'étreindre quelques minutes."Cela n'a pas de sens qu'un sportif qui n'a aucune connaissance en informatique puisse être soupçonné d'avoir commis de telles choses", avait déclaré à l'AFP le consul de Russie en France Alexey Popov le 1er octobre, en expliquant que le basketteur avait acheté "un ordinateur d'occasion" quand il était aux États-Unis.Son avocat avait expliqué lors de différentes audiences qu'"aucun élément de preuve" n'était apporté par la justice américaine, soulignant que l'adresse IP incriminée était en fait "un VPN auquel tout le monde peut se connecter"."Il est nul en informatique et n'est même pas capable d'installer une application. Il n'a rien touché dans l'ordinateur: celui-ci a soit été piraté, soit le pirate le lui a vendu pour agir sous le couvert d'une autre personne", avait-il affirmé.Me Bélot avait plaidé en vain à plusieurs reprises sa remise en liberté, évoquant notamment l'impact de la détention sur sa condition physique, et notamment sur sa masse musculaire, qui risquait de "compromettre gravement la suite de sa carrière".Le sportif n'a "pas d'accès à une salle ou à un terrain de sport", avait-il déploré.Jeudi, Me Bélot s'est félicité auprès de l'AFP de la libération et de l'échange des deux hommes, "tous deux innocents".