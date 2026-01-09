Diosdado Cabello, l'homme fort du parti et de la sécurité intérieure au Venezuela

Après la capture de Maduro, Cabello a immédiatement brandi le flambeau révolutionnaire, arguant que "l'unité de la force révolutionnaire est plus que garantie"

Peu de noms au Venezuela inspirent autant de crainte et de respect que celui de Diosdado Cabello, l'homme fort du parti au pouvoir aujourd'hui à la tête de la sécurité intérieure et figure omnipotente du paysage politique depuis plus de 20 ans.Honni de ses opposants et acclamé par les "chavistes" pro-gouvernementaux, cet ancien capitaine de l'armée, largement considéré comme la deuxième personnalité la plus puissante du pays, a sa tête mise à prix 25 millions de dollars par les Etats-Unis. C'est un ancien compagnon d'armes du président Hugo Chavez (1999-2013).Après la capture de Nicolas Maduro, président déchu traduit devant la justice américaine, il a immédiatement brandi le flambeau révolutionnaire, arguant que "l'unité de la force révolutionnaire est plus que garantie".Plusieurs fois ministre et secrétaire général du Parti socialiste unifié au pouvoir (PSUV), Diosdado Cabello a mis en place les redoutables "colectivos", une milice armée pro-pouvoir, para-policiers, qui circulent en ville parfois cagoulés et contrôlent des quartiers entiers."Des voyous et des brutes idéologiquement engagés qui peuvent être déployés dans la rue pour maintenir l'ordre", a estimé auprès de l'AFP Brian Naranjo, un ancien diplomate américain qui a rencontré M. Cabello à la fin des années 1990."Le gouvernement n'a pas beaucoup de contrôle sur eux, mais ce sont les +chemises brunes+ du Venezuela", dit-il.Le visage de Diosdado Cabello est bien connu des Vénézuéliens notamment grâce à son émission de télévision, "Frapper avec une massue", où selon M. Naranjo "ils ciblent les ennemis du régime, montent les gens contre eux à coups de propagande en tous genres".Il ponctue son spectacle de blagues provocantes sur les figures de l'opposition, telles que Juan Guaido, ex-président par intérim autoproclamé qu'il qualifie de "rat qui joue au padel", ou la prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, qu'il compare à La Sayona, créature mythique vénézuélienne effrayante, vêtue de blanc (comme la cheffe de l'opposition), qui hante les rues et effraye les hommes.Ses détracteurs lui prêtent aussi une immense fortune amassée en recourant à des prête-noms et des hommes de paille corrompus.Diosdado Cabello est né le 15 avril 1963 à El Furrial, alors communauté rurale de l'Etat de Monagas (nord-est). Il est marié et père de trois enfants.Après avoir obtenu son diplôme de l'académie militaire du Venezuela, il s'est engagé dans l'armée, où il a rencontré Hugo Chavez, le futur leader de la "révolution bolivarienne" socialiste.Il a rallié Hugo Chavez lors d'une tentative de coup d'Etat en 1992 visant à renverser le président Carlos Andrés Pérez. Emprisonné, il a été gracié en 1994 en même temps que Hugo Chavez et d'autres officiers impliqués dans le soulèvement.Une fois libéré, M. Cabello a aidé M. Chavez en campagne jusqu'à sa victoire présidentielle en 1998, et est entré dans son administration l'année suivante. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur, il a commencé comme responsable de la Commission nationale des télécommunications et a adopté la ligne la plus radicale du chavisme.En 2002, il a brièvement occupé le poste de président par intérim après le coup d'Etat qui a brièvement destitué Hugo Chavez."Le commandant Chavez m'a nommé ministre de l'Intérieur et de la Justice au milieu de tout ce chaos", a déclaré M. Cabello en 2024, lorsqu'il a été renommé à ce poste par Nicolas Maduro. "A cette époque, avec le peuple à nos côtés, nous avons triomphé."Député depuis 2011, président de l'Assemblée nationale (2012-2016), il a occupé différents postes ministériels et est depuis 2011 l'homme fort du PSUV.Il domine aujourd'hui l'appareil sécuritaire et des services de renseignement qui ont arrêté plus de 2.000 personnes après les contestations de l'élection de 2024 que l'opposition estime avoir remporté et dénonce des fraudes.Avec M. Maduro, "Cabello a connu des hauts et des bas" au fil des ans, souligne M. Naranjo. Il ne serait pas en plein accord avec la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, et son puissant frère Jorge, président du Parlement.Selon les observateurs, les tensions entre les clans Rodriguez et Cabello et dans une moindre mesure celui du ministre de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, menacent la stabilité du pouvoir par intérim en l'absence de Nicolas Maduro."Diosdado Cabello exerce un contrôle informel important, tandis que Vladimir Padrino détient le contrôle formel", explique David Smilde, universitaire américain spécialisé dans les questions vénézuéliennes à l'université de Tulane."Ils pourraient à tout moment se retourner contre elle (Delcy Rodriguez)... D'un autre côté, elle est en mesure de démettre l'un d'entre eux de ses fonctions", estime-t-il.Quand Hugo Chavez a, avant sa mort en 2013, fait de Nicolas Maduro son successeur désigné, il a écarté de fait Diosdado Cabello."Si avant la mort de Chavez, il y avait une lutte entre Nicolas Maduro et Diosdado Cabello, ils ont cependant toujours considéré que leur unité était absolument fondamentale", note M. Smilde.Disosdado Cabello est recherché par les Etats-Unis et figure sur l'acte d'accusation qui a été présenté contre Nicolas Maduro et son épouse devant un tribunal de New York pour avoir "utilisé le pouvoir de l'Etat pour protéger et promouvoir des activités illégales, notamment le trafic de drogue".Trafic qui, selon l'acte d'accusation, "a enrichi et solidifié l'emprise de l'élite politique et militaire vénézuélienne".